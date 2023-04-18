吉祥實驗室核酸檢測 中國領館認可

吉祥實驗室地址：3707Westcenter Dr.100,Houston,TX77042。

吉祥實驗室（Auspicious Laboratory）核酸檢測 經中國大使館 和領事館認可，可以做回國Covid－19核酸檢測。包括Covid－19 RT-PCR, Covid－19 Antigen, IgG, IgM, RPP, GI, STD等測試，快速報告周期快達1-24小時範圍内。可以與醫生以及需要實驗室測試的中介合作。實驗室具備經驗豐富的藥理毒理科學家和實驗室技術人員，随時客戶醫療檢測需要提供服務：

10點前測試，中午12點出結果。

下午1:30前測試，當天下午4-5點出結果。

下午2點後測試，第二天中午出結果。

血清抗體IgG/IgM測試，15分鐘出結果。

快速Antigen Covid－19測試，30分鐘出結果。

一小時加急PCR測試。

收保險或自費，無需預約，可以直接前來。臨近中國城，環境優雅，乾淨明亮，取樣快捷，省時高效，受到廣泛好評。

營業時間：周一到周六8:00am - 5:00pm； 周日需先預約。地址：3707Westcenter Dr.100,Houston,TX77042.。電話：713-266-0808。郵箱：[email protected]。網址：www.auspiciouslab.com； www.auspiciouslabcn.com