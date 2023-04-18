吉祥實驗室核酸檢測 中國領館認可
吉祥實驗室（Auspicious Laboratory）核酸檢測經中國大使館和領事館認可，可以做回國Covid－19核酸檢測。包括Covid－19 RT-PCR, Covid－19 Antigen, IgG, IgM, RPP, GI, STD等測試，快速報告周期快達1-24小時範圍内。可以與醫生以及需要實驗室測試的中介合作。實驗室具備經驗豐富的藥理毒理科學家和實驗室技術人員，随時客戶醫療檢測需要提供服務：
10點前測試，中午12點出結果。
下午1:30前測試，當天下午4-5點出結果。
下午2點後測試，第二天中午出結果。
血清抗體IgG/IgM測試，15分鐘出結果。
快速Antigen Covid－19測試，30分鐘出結果。
一小時加急PCR測試。
收保險或自費，無需預約，可以直接前來。臨近中國城，環境優雅，乾淨明亮，取樣快捷，省時高效，受到廣泛好評。
營業時間：周一到周六8:00am - 5:00pm； 周日需先預約。地址：3707Westcenter Dr.100,Houston,TX77042.。電話：713-266-0808。郵箱：[email protected]。網址：www.auspiciouslab.com； www.auspiciouslabcn.com
休士頓吉祥實驗室2012年建立，是經過國家臨床醫學實驗室改進法案CLIA 認證的高端醫學實驗室。除了做各種Covid-19相關檢測，還提供濫用藥物綜合檢測、尿液和口腔液體藥物檢測、醫學監測、治療藥物監測、法醫毒理學、藥物監測、呼吸道病原體面闆(RPP)檢測、性傳播疾病(STD)檢測等各種複雜檢測項目。提供準确的濫用藥物篩選和确認報告，具有較高的精度和效率，截止濃度相對較低。
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