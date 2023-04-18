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警直升機監看槍擊現場 遭槍手射擊

編譯林思牧／綜合報導

休士頓東南區發生槍手朝警察局直升機開槍的事件，開槍嫌疑犯後來被警察逮捕，現在可能面臨企圖謀殺警察的罪名。

　休士頓市警局指出，16日(周日)凌晨2時30分左右，警方接到報案電話，指出在克蘭蕭街(Crenshaw Street)和伯克路(Burke Road)交口處附近，一名男子向一名女子開槍，警察局馬上出動直升機先到那個地點查看狀況，結果卻遭那名男子開槍射擊，不過子彈都沒有打中直升機。

　直升機駕駛員通知警局情況後，警方出動大批巡邏車到達那個地點，將那名膽敢向警用直升機開槍的男子逮捕，警方尚未公布那人的身分，所幸整個事件中都沒有人受傷。

　另外，在休士頓西南區威斯海默路(Westheimer Road)10400街段，15日(周六)晚間發生持槍搶劫案，一名男子在大通銀行(Chase Bank)外面的自動提款機ATM提現金，這時一名持槍男子從轉角處向提款人接近，命令他把錢交出來。那名男子乖乖把錢交出，但持槍似乎另有所求，那人好像不願意照做，遭持槍者用槍柄擊打。

　此時恰巧有一名男子開車經過那裡，他看到這個情況拔出配槍向歹徒連開了幾槍，其中一顆子彈擊中歹徒腿部，另一顆擊中歹徒腳部，歹徒受傷後無法走遁，被到場處理的警察逮捕入獄。那位遭打劫的男子與那位見義勇為的男子都沒有受傷，向警察陳述事件始末後各自返家。

警察 休士頓

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