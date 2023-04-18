達福僑界關懷協會 線上演講安全保身

達福地區僑界關懷救助協會: 四月線上演講 - 安全與保身講座。

達福地區僑界關懷救助協會為了提高僑胞們對意外事件處理、自我保護意識與加強基本保護措施，邀請任職於布蘭諾（Plano）市的湯警官（Michael Tang）於4月22日 (周六)晚間7時至8時30分，進行「安全與保身」線上免費講座。

講座內容包括：遇到警察 、交通截停、交通事故（包括肇事逃逸）、針對人身的罪行（包括欺凌/辱罵、言論攻擊）、入室盜竊（住宅和商業）、自我保護。

報名網址：https://forms.gle/fUx2FSerQTVCG7 Ed7。報名後，參加者會收到一封報名成功的確認訊息，有時這封信會被郵箱系統自動送到 Spam/Junk folder，如果在 1～3 分鐘內沒有收到報名成功的確認訊息，表示填寫的電郵地址有錯誤，請重新註冊。成功報名者，課程開始前兩天會收到Zoom線上鏈接和密碼通知。

相關問題可向會長張志榮查詢： E-mail: [email protected] 或 817-903-2581。

達福地區僑界急難救助協會網站:https://sites.google.com/view/dfweaa/home。