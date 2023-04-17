情人節校園惡搞 網紅遭通緝

網紅想藉情人節博眼球，不料遭警方調查。（dexerto.com 推特）

休士頓 一名YouTube 網紅，情人節(Valentine's Day)那天到休士頓大學(University of Houston)校園惡搞，休士頓市警局給他發出通緝 令，許多市民希望警方嚴加懲治這些擾亂社會的網紅。

網名叫吉迪昂(JiDion)的YouTube網紅，有690萬訂閱者(subscribers)，他是以搞笑和惡作劇帶給網友歡笑。10日(周一)那天他在推特上發文，指出有人打電話告訴他，他被休士頓市警局通緝，然後他放了一個大哭的表情符號(emoji)。媒體向哈里斯縣政府質詢後，發現確實給吉登亞當斯(Jidon Adams)發了一張通緝令，那是吉迪昂的本名。

事件的起始是這樣的：情人節那天吉迪昂和另一位YouTube網紅達米易(damii)來到休士頓大學，帶著一束花和一堆氣球走進一間教室，向正在上課的女教授表達愛意，那位女教授很機智敏捷，她跟兩人說：休士頓大學警察局即將是你們的情人(UH PD is about to be your Valentine)，一面指著教室的門叫他們出去。

這段視頻後來被達米易放上網路，標題是「我被大學教授拒絕了」(My College Professor Rejected Me!)。應該是這段視頻讓吉迪昂被休士頓市警局以「擅闖禁地」(trespassing)罪名通緝，有人跟吉迪昂說：你最好別回休士頓，他回答說：那是我住的地方，豈能就此不回？

11日(周二)那天吉迪昂放了一張他在休士頓市警局清湖分局(Clear Lake Division)前面的照片，另外還有一名男子跟他在一起，他說那是他的律師，他說律師跟他說不用擔心，沒事。有些人認為所謂的網紅，其實就是專耍嘴皮、不務正業的痞子，但在當今這個世代，很多這樣的痞子賺的錢比認真打工的多幾百倍，是不是批評網紅的人自己跟不上時代潮流？