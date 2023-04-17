我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

情人節校園惡搞 網紅遭通緝

編譯林思牧／綜合報導
網紅想藉情人節博眼球，不料遭警方調查。（dexerto.com 推特）
網紅想藉情人節博眼球，不料遭警方調查。（dexerto.com 推特）

休士頓一名YouTube網紅，情人節(Valentine's Day)那天到休士頓大學(University of Houston)校園惡搞，休士頓市警局給他發出通緝令，許多市民希望警方嚴加懲治這些擾亂社會的網紅。

　網名叫吉迪昂(JiDion)的YouTube網紅，有690萬訂閱者(subscribers)，他是以搞笑和惡作劇帶給網友歡笑。10日(周一)那天他在推特上發文，指出有人打電話告訴他，他被休士頓市警局通緝，然後他放了一個大哭的表情符號(emoji)。媒體向哈里斯縣政府質詢後，發現確實給吉登亞當斯(Jidon Adams)發了一張通緝令，那是吉迪昂的本名。

　事件的起始是這樣的：情人節那天吉迪昂和另一位YouTube網紅達米易(damii)來到休士頓大學，帶著一束花和一堆氣球走進一間教室，向正在上課的女教授表達愛意，那位女教授很機智敏捷，她跟兩人說：休士頓大學警察局即將是你們的情人(UH PD is about to be your Valentine)，一面指著教室的門叫他們出去。

　這段視頻後來被達米易放上網路，標題是「我被大學教授拒絕了」(My College Professor Rejected Me!)。應該是這段視頻讓吉迪昂被休士頓市警局以「擅闖禁地」(trespassing)罪名通緝，有人跟吉迪昂說：你最好別回休士頓，他回答說：那是我住的地方，豈能就此不回？

　11日(周二)那天吉迪昂放了一張他在休士頓市警局清湖分局(Clear Lake Division)前面的照片，另外還有一名男子跟他在一起，他說那是他的律師，他說律師跟他說不用擔心，沒事。有些人認為所謂的網紅，其實就是專耍嘴皮、不務正業的痞子，但在當今這個世代，很多這樣的痞子賺的錢比認真打工的多幾百倍，是不是批評網紅的人自己跟不上時代潮流？

休士頓 通緝 YouTube

上一則

Texas Two Step155萬頭彩 10人分享

下一則

哈縣第四區長Lesley Briones聽社區民意

延伸閱讀

競選休士頓市長 聯邦眾議員傑克森李起跑

競選休士頓市長 聯邦眾議員傑克森李起跑
休士頓逾60醫護遭詐騙 損失數十萬元

休士頓逾60醫護遭詐騙 損失數十萬元
擁全球最大嘴唇… 保加利亞女網紅豐唇43次：還不理想

擁全球最大嘴唇… 保加利亞女網紅豐唇43次：還不理想
16歲網紅騎重機嗆「危險你X」 不到一個月後自撞慘死

16歲網紅騎重機嗆「危險你X」 不到一個月後自撞慘死
寧夏21歲網紅騎重機喪命 母崩潰搧巴掌盼他醒來

寧夏21歲網紅騎重機喪命 母崩潰搧巴掌盼他醒來
FT：財經網紅助攻 台灣ETF資產規模創新高

FT：財經網紅助攻 台灣ETF資產規模創新高

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」