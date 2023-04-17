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哈縣第四區長Lesley Briones聽社區民意

記者封昌明／休士頓報導
宏武協會會長吳而立（右一）率華人與哈里斯縣第四區區長Lesley Briones（左二）會晤。（記者封昌明／攝影）
宏武協會會長吳而立（右一）率華人與哈里斯縣第四區區長Lesley Briones（左二）會晤。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones為傾聽民意，4月15日在幕僚長李成純如及轄內包括防洪、緊急救難等各局處首長出席在中國城附近的Tracy Gee社區中心與民眾親切互動，華人社團宏武協會會長吳而立、菲律賓商會副會長宓麥蘭等出席聆聽。

一向注重家庭教育的Briones表示，她有三個女兒，每周日在聚完會後，都會和孩子去祖母家中探視，讓全家人每周都有機會享受天倫之樂，她再三強調家庭的重要，和孩子的教育，她歡迎區民與她辦公室的政策及創新部門主管宋嘉年聯繫，宋嘉年曾是休士頓獨立學區的專門委員，對於孩子的教育具有豐富的經驗。

對於華人所有關心的治安問題，Briones表示，自她上任以來，即向我執法人員提供了工作獎金，以彌補警務人員在辛勤工作的崗位上有一點獎勵。

Briones畢業於哈佛大學，求學時兼了三份工作，畢業後回到邊境她的出生地，在全國最低收入的兩所公立學校擔任教師，親眼目睹了當地學生面臨不公平的待遇，那時她就倡議為家庭虐待和無助的少年犯提供無償的援助，她的正義感獲得在場所民眾的熱烈鼓掌。

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones(右四）與幕僚長李成純如（左四）偕...
哈里斯縣第四區區長Lesley Briones(右四）與幕僚長李成純如（左四）偕各部門主管向民眾報告各項施政方針。 （記者封昌明／攝影）
宏武協會會長吳而立（左）與Tracy Gee社區中心主管。（記者封昌明／攝影）
宏武協會會長吳而立（左）與Tracy Gee社區中心主管。（記者封昌明／攝影）
幕僚長李成純如（左一）為民眾解惑。（記者封昌明／攝影）
幕僚長李成純如（左一）為民眾解惑。（記者封昌明／攝影）

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