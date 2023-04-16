聯邦巡迴上訴法院法官 德州將首位西裔

拜登總統計畫提名聯邦法官拉米雷茲（Irma Carrillo Ramirez）擔任聯邦第五巡迴上訴法院法官。（聯邦參議院司法委員會）

休士頓紀事報報導，白宮14日宣布，拜登 總統（Joe Biden）計畫提名 聯邦法官拉米雷茲（Irma Carrillo Ramirez）擔任聯邦第五巡迴上訴法院（U.S. Circuit Court of Appeals）法官，以填補保守派法院空缺，該法院負責監督從德州 上訴的聯邦案件。

拉米雷茲曾擔任德州北區地方法官20多年，此前曾擔任美國助理檢察官，她將成為第一位在新奧爾良（New Orleans）法院任職的西裔。

德州的聯邦參議員曾在七年前一場最終失敗的下級法院確認過程中支持拉米雷茲，聯邦參議員，也是參議院司法委員會成員科寧（John Cornyn）和克魯茲（Ted Cruz）14日重申他們的支持。

2016年，在科寧與克魯茲推薦下，前總統歐巴馬（Barack Obama）提名拉米雷茲擔任福和（Fort Worth）地區法官。

然而拉米雷茲的提名，在參議院對她進行投票前便過期。共和黨人當時控制參議會，法律活動人士指責他們阻撓歐巴馬提名人，特別是最高法院的加蘭德（Merrick Garland）。

共和黨總統共提名第五巡迴法院16名現任法官中的12名，包括前總統川普（Donald Trump）提名的六人，這使該法院成為美國最保守巡迴法院之一，也是墮胎和持槍權等重要議題的戰場。

近期，盧博客（Lubbock）地區法官卡斯米克（Matthew Kacsmaryk）裁定，食品暨藥物管理局（FDA）在20多年前批准米非司酮（mifepristone）藥物時犯了錯誤，該藥物是一種用於流產的藥物。

第五巡迴法院也負責監督路易斯安納州和密西西比州案件。

聯邦眾議員加西亞（Sylvia Garcia）、卡斯特（Joaquin Castro）等人，去年敦促拜登提名一位西裔任職上訴法院，理由是過去十年，該地區西裔人口不斷增長。在德州，西裔人口從2010年至2020年增長20%以上。

參議院先前批准拜登提名的第五巡迴上訴法院大法官道格拉斯（Dana Douglas），她曾擔任路易斯安納州聯邦法官，也是首位在上訴法院任職的非裔女性。