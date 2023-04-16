贊助教學 金城銀行喜迎雙語小學生

Petrosky Elementary School(皮諾斯基小學)在金城銀行大廳與行員們合影。（記者封昌明／攝影）

金城銀行為支持並回饋社區，長期參與並且捐贈各個團體和各項活動。金城銀行除了捐款給Petrosky Elementary School，以支持中英雙語教學相關活動，並為Petrosky Elementary School中英雙語班小朋友提供多次理財課程。

金城銀行致贈紀念品給帶隊的老師。（記者封昌明／攝影）

Petrosky Elementary School(皮諾斯基小學)希望中英雙語班小朋友對於華人 生活及文化有更多暸解，於2023年4月14日舉辦校外教學活動，由一年級王老師和二年級蔣老師帶領，共四十多位同學參觀金城銀行，並將到華人超級市場一遊，接著參加僑教中心安排的文化導覽。

當天早上小朋友坐校車抵達金城銀行，已經有許多金城銀行經理和同仁在大廳歡迎同學。公關部第一副總裁侯秀宜先歡迎同學參訪，小朋友接著唱了二首中文歌曲，獲得熱烈掌聲。法規遵循資深副總裁Kristi Osborne開場致詞，執行副總裁侯政呈歡迎小朋友來訪，並且簡單介紹金城銀行成立背景以及對社區的支持，同時感謝老師們的用心和辛苦。金城銀行執行副總裁林蘋蘋也向所有同學講解貸款 部門工作內容和流程，以及對客戶所能提供的服務，並且鼓勵同學未來加入金融行業。營業部第一副總裁Courtney Sitkowski接續介紹有關營業部工作內容和服務，她以淺顯易懂的方式讓小朋友認識銀行和大眾最相關的業務。同學們對於銀行參訪行程很興奮，也提出各種有趣的問題，由在場的經理一一回答。這次銀行參觀行程對許多小朋友是第一次進入銀行，現場熱鬧且歡樂！活動結束後，小朋友依依不捨離開，也期待下次再見！

小朋友以中文唱了兩首動聽的中文歌曲。（記者封昌明／攝影）

Petrosky Elementary School(皮諾斯基小學)自2018年開辦中英雙語班，這次參觀活動除了展示學生的學習成果，也讓學生有機會接觸中華文化，並且達到與社區互動的效果，是一次很成功且快樂的活動！皮諾斯基小學提供自幼稚園(五歲)起的課程，相關招生 問題請聯繫徐老師: (281) 208-6126 ext. 29055。

此次金城銀行配合學校活動，除了加強學生對理財的觀念，也鼓勵小朋友養成儲蓄的習慣。金城銀行公關部第一副總裁侯秀宜表示，理財永遠不嫌晚，金城銀行現正推出各式優惠方案，誠摯邀請所有客戶和社區朋友親臨金城銀行總行及附近分行查詢或參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com。金城銀行德州休士頓百利總行地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話：713-777-3838。