保守派議員斯萊頓 被控與實習生有染

德州眾議員斯萊頓（Bryan Slaton）日前遭投訴與一名實習生發生性關係。（FOX 4）

達拉斯晨報報導，德州 議會一名立法工作人員，日前向眾議會一般調查委員會（House General Investingating Committee）投訴，指控共和黨 籍德州眾議員 斯萊頓（Bryan Slaton）與一名實習生發生性關係。

根據德州論壇報，45歲，代表羅伊斯市（Royse City）斯萊頓，與一名21歲以下實習生有「不正當關係」。已婚的斯萊頓被認為是商會最保守成員之一。他之前曾提交立法，將墮胎定為死罪，並反對同性、雙性與跨性別（LGBTQ）族群權利。

斯萊頓律師本週早些時候發表聲明，稱針對這位立法者指控是「令人髮指」且「虛假」。

論壇報並未透露該名實習生身分，她的律師也並未回應媒體評論。

根據論壇報報導，他們收到一分投訴，稱斯萊頓於3月31日深夜，邀請該名實習生道他位於奧斯汀公寓。他們喝酒，後來他要求她不要談論這件事。完整投訴內容先前曾發布於The Quorum Report上，內容指兩人當晚發生性關係。

一般調查委員會由五位立法者組成，他們可調查不當行為、瀆職、濫用職權與工作場所行為等投訴。據悉，委員會13日開會並發出四張傳票，但並未透露調查內容。

至少有兩名眾議會共和黨人和一位民主黨人要求斯萊頓辭職。

斯萊頓是前青年部長，選區包含霍普斯金（Hopkins）、亨特（Hunt）和范贊特（Van Zandt）等縣，目前是其第二任期。