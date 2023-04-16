競選休士頓市長 聯邦眾議員傑克森李起跑

聯邦眾議員傑克森李宣布參選休士頓市長。（KPRC）

休士頓 紀事報報導，聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson Lee）15日晚間在POST Houston SKY屋頂上，開啟競選休士頓市長的序幕。選舉將於11月7日舉行。

「我不認為這是場輕鬆的選戰」傑克森李在親友、當地政要和社區成員簇擁下說到。「我想要人們變得有錢，我們正夢想別人從未夢想過的事情，但為什麼不呢？」

傑克森李在競選演說中，闡述計畫擔任市長後要解決的一系列問題，包括改善城市鐵路系統、與活動家和地方組織合作進行刑事司法改革，及更新城市廢水系統等。她還表示將平衡預算，調整包括警察和消防部門在內的市府人員工資。在犯罪上她表示，將投資勞工家庭和公共住房，以減少該市暴力行為。

傑克森李說，「我們需站在犯罪面前，當我們建立在住房的基礎上，我們將減少犯罪。」

哈里斯縣專員埃利斯（Rodney Ellis）表態支持傑克森李。

她說，「她不僅是個國家級人物，也是位國寶。我們可和你一起做到這點。」

傑克森李於3月在城市大教堂（City Cathedral Church）非正式的宣布競選休士頓市長。

競選該市最高席位後，她回到休士頓，這是她開始政治生涯的地方。她曾擔任休士頓市政法官，1990年至1994年擔任休士頓市議員。自1995年以來，她一直擔任德州 第18選區國會代表。來自休士頓的她畢業於耶魯大學 政治系。

除傑克森李外，德州參議員惠特邁（John Whitmire）、律師卡普蘭（Lee Kaplan）、市議員加列格斯（Robert Gallegos）、前METRO主席加西亞（Gibert Garcia）和前市議會議員愛德華茲（Amanda Edwards）等也計畫競選休士頓市長。

而前哈里斯縣書記官霍林斯（Chris Hollins）宣布退出競選，指出傑克森李表態參選影響其決定。