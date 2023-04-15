凱蒂高速公路離奇車禍 大卡車輪胎脫落 砸死轎車乘客

休士頓都會區10號高速公路發生離奇致命車禍，一輛轎車的乘客被18輪大卡車上脫落的一個輪子砸死。（取自KPLC）

休士頓 都會區10號高速公路發生離奇致命車禍 ，一輛轎車的乘客被18輪大卡車上脫落的一個輪子砸死，家屬後來公布死者的身分，但警方至發稿時仍未找到那輛闖禍的大卡車。

10號高速公路在休士頓都會的西區有一段稱為「凱蒂高速公路」(Katy Freeway)，13日(周四)那天下午有一輛大卡車在這個路段上向東行駛，在布雷洛克路(Blalock Road)出口附近突然有一個車輪從車底架脫落，車輪在路上滾進彈跳，並且跳過中間的分界護欄，跳到西向的線道上砸中一輛轎車的擋風玻璃，轎車當時是在最左邊的共乘車道(HOV Lane)上行駛。

大卡車的輪胎既大又重，那輛轎車被砸中以後失控打滑，越過在右邊的六條線道最後撞上高速公路的牆。路上的目擊者打電話報警，警方原本以為是駕駛人被砸中，警察 和消防員到達後，才發現是坐在司機右邊的乘客死亡，駕車的年輕女子被救護車送到醫院治療後，並沒有生命危險，但凱蒂高速公路西向的交通被關閉了一個多小時，到天色已黑之後才重新開放，有些車輛被困了很久。

後來死者的家屬告訴KPRC電視台，死難的是21歲男子克雷頓馮(Clayton Alexander Vaughn)，他和那位駕車的女子是男女朋友，四個月前他的女朋友才給他生了一個女兒，那位女嬰事發時不在車上。那輛大卡車的司機當時可能根本不知道闖下大禍，大卡車除了最前面的輪子以外，其他車軸上每邊至少有兩個輪子，即使掉了一個還是可以繼續行駛。