德州參議員提案：中小學教室須展示十戒

圖為阿肯色州議會原本的十誡碑石。（美聯社）

德州 參議員Phil King近日發起提案Senate Bill 1515，要求中小學教室內都必須展示十戒(Ten Commandments)。 支持者認為，聯邦最高法院2022年的裁定已經將宗教自由(religious liberty)歸還於民，對於宗教自由來說，SB 1515正是德州邁進的第一步。

1971年的Lemon v. Kurtzman案確立了美國政教分離的原則，但2022年Kennedy v. Bremerton School District的裁決卻推翻前例，支持恢復教室展示十戒條文的人主張，SB 1515才能彰顯美國歷史與傳統。

部分人甚至認為，Kennedy案判決對於宗教自由的重要性，就如同Dobbs案對保護胎兒運動的重要性。聯邦最高法院2022年對Dobbs v. Jackson Women's Health Organization的裁決，推翻「羅訴韋德」(Roe v. Wade )支持人工流產的前例，德州等地的禁止墮胎 法得以生效。

而支持宗教絕對自由(religious liberty)的人士認為，過去數十年對宗教自由的壓抑，已經偏離美國的立國基礎。提案的Phil King本人也認為，SB 1515能夠建立學子對美國與德州法律的正確認知。該案並明確規範展示方式。在5日的議會委員會聽證中，出席證人也一面倒地支持SB 1515，因為十戒就是西方世界的道德根源。