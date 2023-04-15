一日數起謊報校園槍擊案 警方追查背後動機

德州多地13日接到校園槍擊謊報電話。圖為布蘭諾市的Collin College，警方趕到戒備的情形。（取自KHOU電視台 ）

多個德州 高等院校13日都傳出校園槍擊 事件，但警方追查後都發現並無其事，係為亂來的謊報事件。德州警方與聯調局(FBI)還在調查事件背後的動機。

最早遭人謊報槍擊案的是達拉斯都會區布蘭諾市(Plano)的柯林學院(Collin College)，時間為上午9時45分。之後則是10時的聖安東尼奧Galen College of Nursing School、福和市(Fort Worth)Texas Wesleyan University。

博蒙市(Beaumont)的Lamar Institute of Technology則是10時20分發生謊報。基督聖體市(Corpus Christi）Del Mar College的謊報在10時28分，泰勒市(Tyler)Tyler Junior College則為11時。另外還有韋科(Waco)的Baylor University與College Station的德州農工大學(Texas A&M University)也遭人謊報發生槍案。

休士頓 市區的休士頓大學(University of Houston)、德州南方大學(Texas Southern University)與萊斯大學(Rice University)都未發生謊報。