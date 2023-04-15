德州人語／潮水退去 元宇宙是在裸泳？

德州人語

曾經多瘋狂，現在就有多淒涼。用這句話形容2023年元宇宙 ，一點也不誇張。2023年短短數月，那些曾經大熱的元宇宙相關概念，都一一倒下。「退潮後才知道誰在裸泳」，只有Meta仍在下重注投資 元宇宙，到底是風口還是泡沫。

2022年元宇宙炒房大熱，吸引一眾明星加入；金曲歌王林俊傑2022年11月在最大的元宇宙地產交易平台Decentraland投資12萬3000元買下三塊虛擬地產，未曾想短短數月，其價值大幅縮水至1萬元，浮虧（指暫未結算的虧損）高達91%。更糟糕的情況是，元宇宙地產如今的流動性很差。換句話說，就是沒人願意接盤，很多投資者連止損的機會都沒有。

與如今慘狀相對應，遙想元宇宙當年，是何等的雄姿英發。除了林俊傑、饒舌歌手Snoop Dogg及香港房地產巨頭新世界發展集團總裁鄭志剛等一眾社會名流投身其中，連四大會計師事務所普華永道（PwC）的大型機構，也曝出以可觀價格，購買虛擬地產。科技巨擘「臉書 」公司，更是不惜將名稱更改為「Meta」，下重注元宇宙的未來。

雖然從如今的事後角度看，元宇宙的確很像一個被資本炒作起來，用於割韭菜的「概念」。不過其遭遇寒冬，或許只是暫時的運氣不佳。美國經濟前景不太明朗，在投資者普遍較謹慎的當下，又半路殺出「錢景」似乎更佳的ChatGPT等一眾人工智能產品，被搶走風口的元宇宙只能稍顯落寞。

除了既生瑜何生亮的境遇，距離實現元宇宙，仍有很遠的路要走，讓部分投資者失去耐心，也是如今風口被吹走的原因。正如Meta預期，元宇宙的基礎技術仍在開發，開花結果至少還需要數年時間。要實現元宇宙的願景，不僅需要至少5G的無線網路速度、配套硬體如VR眼鏡，還有數倍與當今的計算機算力。英特爾（Intel）執行副總裁Raja Koduri就曾說過，元宇宙所需求的算力，是目前的1000倍。

從2023年的角度看，潮水褪去的元宇宙，的確像是在裸泳。不過只要Meta這樣的大公司能堅持下去，再經歷多幾次的潮起潮落，或許就會如臉書在2004年後帶領民眾進入社交軟體時代一樣，成為改變生活的劃時代產品。

至於普通投資者，是否仍願堅持，則見仁見智。倘若不影響生活，何不「搏一搏」。比特幣今年1月從此前高點的每個幣6萬元崩跌至2萬元以下，很多人都認為它可能徹底崩塌；可4月份再看，又回到近3萬元，似乎又「活」過來，難保元宇宙將來也出現這樣蕩氣迴腸的走勢。不過投資需謹慎，本文不構成任何投資建議。