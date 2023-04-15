路上拋錨閃避不及 休士頓男遭撞亡

行進時若發生車況不佳，駕駛人應開到安全的地方檢查。(取自美國汽車協會AAA臉書)

一位年輕人夜裡在休士頓 開車時，車子在高速公路上拋錨，接著他的車被後面跟來的大卡車撞上，他當場傷重身亡，美國汽車 協會AAA指出，這種情況其實經常發生，該會的行車安全專家給大眾提供幾點保障安全的要訣。

艾瑞卡泰勒(Erica Taylor)指出，那天晚上出事以後，急救人員打電話給她，但他們似乎不敢跟她開口報告噩耗，在她幾度追問之下，他們才告訴她：妳的兒子達利厄斯(Darius Taylor)在車禍 中去世了。後來警方把達利厄斯的遺物交給艾瑞卡，她在兒子的手機上看到出事之前的錄影。

當時達利厄斯在高速公路上行進，但引擎蓋底下有煙冒出，達利厄斯把車開到最右邊的車道，但他沒有再繼續往右開到路肩上，這時後面跟來的一輛大卡車撞上達利厄斯車子的尾端。AAA指出，車子故障下時被追撞的事件時有發生，每位駕駛人都應該知道如何處理這種緊急事件，否則就因為車子拋錨而失去寶貴的生命，會讓自己心愛的人痛不欲生。

AAA的行車安全專家約書亞朱柏(Joshua Zuber)向休士頓的KTRK電視台指出，他並不知道達利厄斯的車子究竟出了什麼問題，但整體而言預防勝於治療，車子應該按時做好保養維護，一旦車子有出問題的徵兆，就應該找修理廠查出原因，馬上把問題糾正，大多數的人都怕麻煩，也怕要花大筆費用修理車子，所以一再拖延，這不是安全第一的心態。

如果車子在行進中出了問題，首先要打緊急燈(hazard signals)，接著把車子開到離交通最遠的地方，譬如高速公路的路肩或者兩個方向之間的寬闊草地，要盡快確認出自己所在的地點，譬如在高速公路路標第幾哩的地方，然後打電話求救，譬如AAA的會員可打免費拖車電話，調度人員會盡快遣送拖車把你救出危險的地方。