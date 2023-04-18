現時持有白卡者需要瞭解：白卡重新審核

白卡 Medicaid，是美國州政府向本州符合申請資格的個人提供的醫療補助計劃。如果您擁有白卡，您可能會被要求進行「重新審核」的更新流程，以繼續您的白卡醫保 。您可能會問，為什麼現在要求我更新？我接下來應該做什麼？

什麼是重新審核？為什麼是現在？白卡重新審核，是白卡補助機構用來重新審核受保人是否符合白卡資格的過程。該審核通常每年進行一次。但是，在新冠病毒COVID-19疫情期間，各州都被要求承擔疫情期間所有白卡受保人的健康保險 。有些白卡受保人，自2020 年或更早起，就不再收到過資格審查。

根據最近通過的法案，各州被要求恢復「重新審核」流程，並開始審查所有當前的白卡受保人，以確認他們的白卡資格。

各州何時開始聯絡白卡受保人以進行重新審核？各州的白卡補助機構被允許從2023年2月1日開始，著手處理白卡重新審核，並且可以在2023年4月1日就終止不再具有白卡資格的受保人醫保。處理重新審核需時長，處理流程例如何時開始聯絡受保人及聯絡方式，各州會有差別，但都應該在2024年5月31日前完成。

受保人會立即獲知自己白卡更新後的狀態嗎？有一些州的白卡補助機構正在與他們的白卡補助合作機構一起工作（如管理式醫療護理機構和社區組織），以期聯絡到白卡受保人，確保他們受保的連續性。

聯繫白卡受保人分別為紙本信件、電子郵件或其他方式。根據不同州份，某些州的白卡受保人可能可以在該州的白卡門戶網站上查詢到自己的重新審核日期和相關要求。

在某些州，白卡受保人在重新審核的過程中可能不必做任何事情，因為這些州能夠使用系統中已有的數據（包括稅表、失業情況和其他政府項目資格等）來確認受保人的白卡資格。白卡受保人應該會收到通知有關審核結果及審核依據。在另一些州，白卡受保人可能必須紙面、在線或親自填寫重新審核表。可能會被要求提交收入證明等文件。

白卡受保人如何準備此次審查？

1.確保您的聯絡信息已更新。請確保白卡補助機構擁有您當前的郵寄地址、電話號碼、電子郵箱和其他聯絡信息。

2.注意查收白卡補助機構發送給您的信息。這可能是確保您不失去白卡醫保的最簡單有效的方法之一。留意從您的州醫保計劃發來的官方信件、表格、電子郵件或電話。這些信息會告知您是否需要進行白卡更新。

3.完成您的更新表（如果您收到表格）–填寫表格並立即交還給您所在州的白卡補助機構，這有助於避免白卡或兒童醫保CHIP出現承保缺口。

4. 您可以獲得幫助。如果有問題，請聯絡您的白卡計劃管理員或您白卡醫保卡背面的電話號碼。

如果失去白卡醫保，受保人還有哪些醫保選項？可以到政府網站 healthcare.gov 上查找醫保選項。大多數具備聯邦資格的醫療中心（FQHC）也設有工作人員幫助回答有關醫保的問題。對於不再符合白卡資格的個人與家庭，聯合健康保險(UnitedHealthcare)提供可供考慮的醫保選項信息，包括聯合健康保險個人計劃與家庭計劃。

欲詢更多信息，請於週一至週五上午9時至下午5時，致電聯合健康保險華語專線1-866-868-8988，或到訪10613 Bellaire Blvd., Suite A-250, Houston, TX 77072(Saigon Houston Plaza 二樓)的聯合健康保險休士頓資訊中心諮詢了解。