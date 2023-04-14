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美福陽光中心 長輩樂享「龍馬精神」

記者封昌明／休士頓報導
斯坦福市議員譚秋晴（前左）與美福健康集團董事長喻斌（前右）與長輩看電影同樂。 （記者封昌明／攝影）
斯坦福市議員譚秋晴（前左）與美福健康集團董事長喻斌（前右）與長輩看電影同樂。 （記者封昌明／攝影）

繼上次帶老人前往電影廣獲好評後，美福健康集團旗下的陽光活動中心，4月13日再度出擊，共出動6部交通車載滿長輩前往斯坦福市AMC18電影院，觀賞由成龍主演的「龍馬精神」，斯坦福市議員譚秋晴也接受該集團董事長喻斌之邀前來致歡迎詞。

譚秋晴說，喻斌是一位成功的企業家，過去就一直很支持斯坦福市的各項活動，最近聽說他把陽光活動中心經營的有聲有色，不但帶長輩去看電影，還幫長輩免費剪頭髮，下個月就是母親節了，他們將擴大舉行各項敬老活動，屆時她將代表斯坦福市前往向長輩致敬。

喻斌表示，陽光活動有近200位長輩，他把每一位長輩都成自己的父母看待，因為父親遠在北京，他無法就近行孝，但他仍每天前往陽光活動中心向長輩們請安，並且噓寒問暖一番，長輩們都對喻斌誇不絕口，為老人各項需求都設想的非常周到。

曾經是中國導彈專家的劉禎也是陽光活動中心的會員，他讚揚這部動作喜劇「龍馬精神」拍得非常了不起，將成龍與駿馬之間的感情拍得淋漓盡致，看得讓他笑中帶涙感動不已。

成龍從影60年，這部飽含誠意的電影，深深打動了現場觀眾。 「以前看成龍電影肉疼，這次卻格外心疼」，首映看片後，歡樂之餘，不少觀眾提到了「感動和心疼」。

「龍馬精神」由成龍、劉浩存、郭麒麟領銜主演，余皚磊、容祖兒、於榮光、安志傑、小瀋陽、郎月婷、釋彥能主演，吳京特別出演，唐季禮、呂良偉、李治廷友情出演，自4月7日全國上映以來即佳評如潮，目前電影正在火熱上演中。

美福健康集團旗下擁有：美福藥局、美福陽光日照中心、美福陽光居家看護中心等多個企業組合而成，陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助褓姆申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

陽光活動中心的長輩推著輪椅也要來電影，大家都非常開心，直誇陽光活動中心讚。（記者...
陽光活動中心的長輩推著輪椅也要來電影，大家都非常開心，直誇陽光活動中心讚。（記者封昌明／攝影）

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