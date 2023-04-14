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德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

編譯林思牧／綜合報導
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

位於德州東北部鍋柄地區(Texas Panhandle)的卡斯楚縣(Castro County)，一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火，一名女性員工送醫後仍在性命垂危階段，1萬8000頭牛喪命。

　卡斯楚縣是很偏僻的地方，2020年全國人口普查中該縣的登記人口只有7371人。迪密特市(Dimmit)位於卡斯楚縣的地理中心位置，是該縣的縣治所在地。迪密特市有一家叫「南叉乳牛場」(South Fork Dairy Farm)的室內牧場，是相當自動化的作業。

　科技進步以後養牛場也可以變成像生產線一樣，牛隻被限制在鋼鐵格欄中，狹隘的空間連轉身都不行，有些養牛場甚至把格欄疊到數層之高，上面的牛排屎排尿的時候，屎尿會掉到下層的牛身上，養牛場裝有噴水器，一天數次噴水沖洗，愛護動物人士幾十年來嚴厲批評這種不人道的方式，有些地方已經禁止這種方式，但不確定南叉乳牛場是否是這樣的作業方式。室內養牛場底層的儲汙槽裝有一種俗稱「蜜獾」(honey badger)的吸水機，把髒水和屎尿吸到外面去儲存處理。

　卡斯楚縣警局局長李維拉(Sal Rivera)指出，10日(周一)晚間縣警局先接到一通報案電話，指出南叉乳牛場發生大爆炸，接著警察局又接到許多通電話，指出養牛場發生大火，而且有員工在養牛場裡面。幾名消防員後來衝進火場，把一名女性員工從裡面救出，她被送醫急救以後，現在仍有生命危險。

　李維拉局長指出，政府單位還在對這件爆炸與火災進行調查，但初步的證據不指向蓄意破壞，應該是一件工業意外，初步判斷是養牛場的「蜜獾」機器過熱，引燃牛糞發酵後產生的甲烷(methane)，造成初步的爆炸後又引發大火。養牛場的1萬8000頭乳牛逃生無門，可能已全部葬身火窟。

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