北德州失蹤男孩 恐已遭殺害埋屍

北德州失蹤6歲男孩恐已遭殺害埋屍。（CBS電視台）

福和市郊區艾佛曼(Everman)，6歲殘障男孩失蹤數月，警方正準備逮捕男孩的母親和繼父時，那對夫妻帶著六個孩子搭機飛到土耳其，警方日前帶著嗅屍犬到他們過去居住的鐵皮屋搜查，狗的反應代表屍體應該埋在地裡。

警方指出，諾奧羅德里格茲奧瓦雷茲(Noel Rodriguez-Alvarez)去年11月失蹤以後，親友向警方舉報，他的母親已經另嫁他人，她現在的名字叫辛蒂羅德里格茲辛(Cindy Rodriguez-Singh)，而「辛」是印度 人中最普遍的姓氏之一。

現年37歲的辛蒂羅德里格茲辛前後已生了十個孩子，夫妻兩人原本和七名子女住在艾佛曼的一間鐵皮破屋，另外三個孩子跟著祖父祖母住。去年諾奧羅德里格茲奧瓦雷茲失蹤後，辛蒂花錢請水泥公司運來一車混凝土，在泥土地上鋪上水泥，然後在上面搭建出一個棚子，這個情況對警方來說很可疑，因為他們只是租那個鐵皮屋，那塊地不是他們擁有的，為什麼會花錢給別人鋪水泥地？

警方日前帶著兩隻嗅屍犬到達鐵皮屋旁邊，又請了怪手來把水泥板挖掉，這時嗅屍犬所擺出的姿態，代表地裡埋有屍體。截止發稿時還沒有挖到奧羅德里格茲奧瓦雷茲的遺骨，但艾佛曼市警局局長克雷格史班瑟(Craig Spencer)指出，這件案子已轉向謀殺案件的方向調查，幾乎可以完全確定奧羅德里格茲奧瓦雷茲並不是失蹤，他已經被害死了。

艾佛曼市警局、德州 州警局以及聯邦國土安全部 正在合作，希望把辛蒂羅德里格茲辛和她現任丈夫阿許弟普辛(Arshdeep Singh)引渡回美國受審。這對夫妻飛到土耳其以後，已經輾轉回到阿許弟普辛在印度的老家。