省水廣告疑性暗示 幽默或惡俗 市府頭疼

休士頓市公共工程局這則節水廣告，說者無心、聽者有意。（公共工程局宣傳片）

人口不斷增加，氣候越發乾旱，德州 的水資源越來越不夠使用，休士頓 市政府的公共工程局(Houston Public Works)剛發布一系列的省水宣傳廣告，其中一則影射男人性器官的大小，這一則引發許多爭議，有些人認為很幽默，有些人認為太惡俗。

這個系列的廣告，有一張圖片是一位太空人 (休士頓太空人)在月亮底下給草地澆水，意思是別在大白天豔陽高照的時候澆草地，有太多的水被蒸發，實際被草吸收的很少。另一則是一支牙刷，標題是「只需要一滴水，不需要大海嘯」(It takes a drop, not a tsunami)，雖然這是很平淡的常識，但是曾經在美國大學念過書的華人都知道，土生土長的美國人刷牙的時候，從把牙刷沾溼到刷牙結束的那整段時間，水龍頭的水都在嘩啦嘩啦的流個不停。

但是最讓人爭議的是一張洗衣機的圖片，上面只有三件衣物，一件是女人的胸罩，一件是女人的內褲，一件是男人的內褲。它的意思應該是這一鍋衣服很少，不應該浪費水去洗，應該等到積滿一整鍋再洗，這樣可以節省水資源。但它的標題是「尺寸很重要，只要最大的」(Size matters, full loads only)，看完這個標題再回去看圖片，你會發現其中還有許多性方面的寓意。

有些人認為這樣的廣告太鄙俗，不登大雅之堂。但休士頓KPRC電視台的記者艾森鮑姆(Joel Eisenbaum)訪問市民時，多數人哈哈大笑覺得很幽默。艾森鮑姆隨後去向市長特納(Sylvester Turner)詢問，市長顯然事先不知道那個廣告，他不知道該怎麼回答，市長的助理隨即把市長護送到隔離的地方，免得市長掉進記者的陷阱中。

艾森鮑姆向公共工程局詢問時，官員以書面聲明回覆說，要讓市民節約用水，需要用醒目又容易記住的方式，所以採用那句影射男性生殖器大小的標題。就這一點來說，公共工程局顯然達成了吸引注意力目標，但市民是否會因而改變洗衣的方式還有待觀察。一位市民表示，須要降級到這種地步做宣傳，可見一斑社會大眾的文化水平有多低。