美國台灣傳統周 訪問團將演出2場

「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於四月底到德州，工作人員準備就緒。（僑教中心提供）

「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於4月30日在達拉斯、5月2日在休士頓 各演出一場。

公演活動當地總召集人僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員黎淑瑛，與世界華人 工商婦女企管協會美南分會會長何真等人共同說明演出日期和細節。

僑教中心主任王盈蓉表示，此次訪問團是僑委會遴選國立台灣戲曲學院台灣特技團，由團長王希中率領其他11位專業精英團員組成，參與美國台灣傳統周活動，在美西13個城市巡迴演出一個月，向主流社會及僑胞展示台灣傳統文化與技藝，把台灣優質多元文化帶到主流社會，讓更多人看到中華民國 台灣的價值。

今年活動將在達拉斯及休士頓各舉辦一場， 4月30日晚間達拉斯場次於Allen Public Library Civic Auditorium 演出，由達拉斯台灣同鄉會主辦；5月2日晚間7時於休士頓僑教中心演出，由世界華人工商婦女企管協會美南分會主辦。