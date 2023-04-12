我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

美國台灣傳統周 訪問團將演出2場

【休士頓訊】
「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於四月底到德州，工作人員準備就緒。（僑教中心提供）
「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於四月底到德州，工作人員準備就緒。（僑教中心提供）

「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於4月30日在達拉斯、5月2日在休士頓各演出一場。

公演活動當地總召集人僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員黎淑瑛，與世界華人工商婦女企管協會美南分會會長何真等人共同說明演出日期和細節。

僑教中心主任王盈蓉表示，此次訪問團是僑委會遴選國立台灣戲曲學院台灣特技團，由團長王希中率領其他11位專業精英團員組成，參與美國台灣傳統周活動，在美西13個城市巡迴演出一個月，向主流社會及僑胞展示台灣傳統文化與技藝，把台灣優質多元文化帶到主流社會，讓更多人看到中華民國台灣的價值。

今年活動將在達拉斯及休士頓各舉辦一場， 4月30日晚間達拉斯場次於Allen Public Library Civic Auditorium 演出，由達拉斯台灣同鄉會主辦；5月2日晚間7時於休士頓僑教中心演出，由世界華人工商婦女企管協會美南分會主辦。

何真並介紹訪問團在休士頓訪演行程和其特色，同時播放訪問團宣傳影片，精彩片段，令人震撼。有意贊助者可洽何真：(832)866─3333，副會長張瓊文(361)652-0649。

黎淑瑛僑務諮詢委員致詞。（僑教中心提供）
黎淑瑛僑務諮詢委員致詞。（僑教中心提供）

休士頓 華人 中華民國

上一則

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

下一則

圖書館禁書成風 法官：重新上架

延伸閱讀

美國防洩密文件曝：多達50名英國特種隊員部署在烏克蘭

美國防洩密文件曝：多達50名英國特種隊員部署在烏克蘭
前國防部高官：解放軍武統台灣 美國出手有4理由

前國防部高官：解放軍武統台灣 美國出手有4理由
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
從朴正熙時代就開始 美國竊聽青瓦台是延續40多年的「公開秘密」

從朴正熙時代就開始 美國竊聽青瓦台是延續40多年的「公開秘密」
復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮
休士頓東北邊小城 天坑又擴大 居民打包

休士頓東北邊小城 天坑又擴大 居民打包

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款