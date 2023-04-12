美國台灣傳統周 訪問團將演出2場
「2023年美國台灣傳統周暨加拿大文化訪問團」將於4月30日在達拉斯、5月2日在休士頓各演出一場。
公演活動當地總召集人僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員黎淑瑛，與世界華人工商婦女企管協會美南分會會長何真等人共同說明演出日期和細節。
僑教中心主任王盈蓉表示，此次訪問團是僑委會遴選國立台灣戲曲學院台灣特技團，由團長王希中率領其他11位專業精英團員組成，參與美國台灣傳統周活動，在美西13個城市巡迴演出一個月，向主流社會及僑胞展示台灣傳統文化與技藝，把台灣優質多元文化帶到主流社會，讓更多人看到中華民國台灣的價值。
今年活動將在達拉斯及休士頓各舉辦一場， 4月30日晚間達拉斯場次於Allen Public Library Civic Auditorium 演出，由達拉斯台灣同鄉會主辦；5月2日晚間7時於休士頓僑教中心演出，由世界華人工商婦女企管協會美南分會主辦。
何真並介紹訪問團在休士頓訪演行程和其特色，同時播放訪問團宣傳影片，精彩片段，令人震撼。有意贊助者可洽何真：(832)866─3333，副會長張瓊文(361)652-0649。
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