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「中國好聲音」歌手選拔休士頓登場

記者封昌明／休士頓報導
所有參賽選手在「友情客中」餐廳大合照。 （記者封昌明／攝影）
所有參賽選手在「友情客中」餐廳大合照。 （記者封昌明／攝影）

「中國好聲音」（Sing! China）是中國大陸的一個音樂類選秀電視節目，由燦星製作公司製作，在浙江衛視播放，馳名中國多年，該節目製作團隊4月9日在中國城「友情客串」餐廳，舉行盛大的「休士頓初賽」的歌手選拔活動，共有25位選手參賽，經過評審評比後選出數位歌手晉級，未來將參加全美的選拔，最終至浙江衛視參與最後的角逐。

節目由劉金璐擔綱主持，她說，休士頓賽區的海選報名活動還在持續進行中，歡迎大家繼續踴躍報名，並且廣為告知，「2023 中國好聲音」美國見面會組委會副秘書長徐樂康宣佈比賽規則及相關事宜後，歌手選拔正式開始。

三位獲邀參與評審的老師均是一時之選，分別為曾榮獲第四屆中國情歌大賽全國總決賽專業組十大歌手獎、青年歌手大賽優勝獎的包京鷹、曾擔任中國音樂學院繼續教育學院特聘聲樂專業教師許澤、和中央音樂學院電吉他考級教材撰寫者及主考官汶麟等三位老師。

主辦單位表示，這次「 2023中國好聲音休士頓站」初賽第一場的網絡人氣投票通道已於開賽前關閉，截至目前為止總訪問量達到了38 萬 8698 次，總人氣值共計3萬6592人，因此產生了「人氣王」為歌手「曾甯倪」，最後參與晉級的選手將在稍後公佈。有意參加本次歌手選拔的民眾，報名電話：832-899-5078洽詢。

主辦方頒狀表揚贊助廠商WEEE。（記者封昌明／攝影）
主辦方頒狀表揚贊助廠商WEEE。（記者封昌明／攝影）
最佳「人氣王」「曾甯倪」（左）接受「友情客串」負責人DIDI頒發獎狀。（記者封昌...
最佳「人氣王」「曾甯倪」（左）接受「友情客串」負責人DIDI頒發獎狀。（記者封昌明／攝影）

休士頓 投票 教育

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