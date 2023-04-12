我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

現年56歲、欲73歲退休 社安金恐減20%

編譯胡立宗／綜合報導
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

社會安全與聯邦醫保董事會（Social Security and Medicare Trustees）最新報告指出，社安基金（Social Security）可能在2033年就會破產，無法給付全額退休金。此一評估較先前期程更提前一年，因為美國國內生產總值（GDP）與勞動生產力在未來10年都將下滑3%。

除非2034年之前出現重大逆轉，超過6600萬的人都將面臨退休給付縮水23%至25%的局面。在2034年無法全額給付的情況下，現今56歲的人，與打算73歲退休的年輕人，平均退休給付會少20%。

未來75年內，據非營利組織「可信聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）的估算，平均減幅更加達到26%，除非聯邦政府在這11年間大幅改革社安制度。

負責社安與醫保董事會的聯邦財政部長葉倫（Janet Yellen）3月31日則重申強化社安與醫保體質的必要。她說，社安與醫保是美國老年人安身立命的基石，聯邦政府責無旁貸必須改善其體質。但是兩黨卻為了解決方案相持不下，共和黨人堅持社安與醫保一毛都不能少，總統拜登則主張收入40萬元以上者醫保多付3.8%至5%，白宮的估計是，此舉將能使醫保基金多撐25年。

醫保 退休金 聯邦政府

上一則

好氏食品、太太樂雞精捐美福中心食材

下一則

港台拚觀光 北美5月優惠多

延伸閱讀

失智症家庭 訪健信醫保法拉盛中心

失智症家庭 訪健信醫保法拉盛中心
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
除非削減福利、提高稅收…社安儲備金將提前一年耗盡

除非削減福利、提高稅收…社安儲備金將提前一年耗盡
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
先有心理準備…這3種稅能吃掉你的退休收入

先有心理準備…這3種稅能吃掉你的退休收入

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款