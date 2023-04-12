現年56歲、欲73歲退休 社安金恐減20%

社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

社會安全與聯邦醫保 董事會（Social Security and Medicare Trustees）最新報告指出，社安基金（Social Security）可能在2033年就會破產，無法給付全額退休金 。此一評估較先前期程更提前一年，因為美國國內生產總值（GDP）與勞動生產力在未來10年都將下滑3%。

除非2034年之前出現重大逆轉，超過6600萬的人都將面臨退休給付縮水23%至25%的局面。在2034年無法全額給付的情況下，現今56歲的人，與打算73歲退休的年輕人，平均退休給付會少20%。

未來75年內，據非營利組織「可信聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）的估算，平均減幅更加達到26%，除非聯邦政府 在這11年間大幅改革社安制度。

負責社安與醫保董事會的聯邦財政部長葉倫（Janet Yellen）3月31日則重申強化社安與醫保體質的必要。她說，社安與醫保是美國老年人安身立命的基石，聯邦政府責無旁貸必須改善其體質。但是兩黨卻為了解決方案相持不下，共和黨人堅持社安與醫保一毛都不能少，總統拜登則主張收入40萬元以上者醫保多付3.8%至5%，白宮的估計是，此舉將能使醫保基金多撐25年。