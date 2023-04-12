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好氏食品、太太樂雞精捐美福中心食材

記者封昌明／休士頓報導
美福陽光集團負責人喻斌（左起）感謝好氏食品負責人荊浩、太太樂雞精公司負責人JOHN捐贈的食材。 （記者封昌明／攝影）
美福陽光集團負責人喻斌（左起）感謝好氏食品負責人荊浩、太太樂雞精公司負責人JOHN捐贈的食材。 （記者封昌明／攝影）

為了關心美福陽光活動中心的長輩的飲食需要，好氏食品負責人荊浩、STEVE龍、太太樂雞精公司負責人John等，4月11日聯袂造訪該中心，捐出一批麵粉及雞精，希望長輩們都能中在中心內，每日享用健康快樂的各項活動及美味的餐點。

荊浩讚揚美福集團負責人喻斌平日樂善好施，熱心公益，在接手陽光活動中心後，即不斷推動各項對長輩有益的活動，包括量血壓、血糖、用藥諮詢等多方面的免費服務，特別是經常帶老人家們去看電影，就在本月13日他們又將前往AMC18戲院觀賞「龍馬精神」由成龍主演的電影，喻斌的用心他們都看到了。

荊浩說，他們這次捐贈的麵粉是該公司直接和麵粉廠合作，推出適合華人食用的多用途麵粉，對於在陽光活動中心活動的長輩都是以華人為主，對於麵食的需求特別多，他們設計的這款麵粉非常適合老人食用。

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助褓姆申請看護執照，提供褓姆每周30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

喻斌（圖右）在護士的協助下每日前來量血壓。（記者封昌明／攝影）
喻斌（圖右）在護士的協助下每日前來量血壓。（記者封昌明／攝影）
美福陽光活動中心長輩對好氏食品及太太樂雞精的捐贈的食材做出的包子及麵頭，讚賞不已...
美福陽光活動中心長輩對好氏食品及太太樂雞精的捐贈的食材做出的包子及麵頭，讚賞不已。 （記者封昌明／攝影）

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