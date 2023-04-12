好氏食品、太太樂雞精捐美福中心食材

美福陽光集團負責人喻斌（左起）感謝好氏食品負責人荊浩、太太樂雞精公司負責人JOHN捐贈的食材。 （記者封昌明／攝影）

為了關心美福陽光活動中心的長輩的飲食需要，好氏食品負責人荊浩、STEVE龍、太太樂雞精公司負責人John等，4月11日聯袂造訪該中心，捐出一批麵粉及雞精，希望長輩們都能中在中心內，每日享用健康快樂的各項活動及美味的餐點。

荊浩讚揚美福集團負責人喻斌平日樂善好施，熱心公益，在接手陽光活動中心後，即不斷推動各項對長輩有益的活動，包括量血壓 、血糖、用藥諮詢等多方面的免費服務，特別是經常帶老人家們去看電影 ，就在本月13日他們又將前往AMC18戲院觀賞「龍馬精神」由成龍主演的電影，喻斌的用心他們都看到了。

荊浩說，他們這次捐贈的麵粉是該公司直接和麵粉廠合作，推出適合華人 食用的多用途麵粉，對於在陽光活動中心活動的長輩都是以華人為主，對於麵食的需求特別多，他們設計的這款麵粉非常適合老人食用。

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。