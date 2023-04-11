我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

【休士頓訊】
年輕世代父母陪著子女在僑教中心前廣場尋找彩蛋。（謝慕舜提供）
年輕世代父母陪著子女在僑教中心前廣場尋找彩蛋。（謝慕舜提供）

吃冰淇淋找彩蛋，4月8日下午，休士頓華僑文教服務中心前廳開始湧進大批人潮，40多對年輕僑胞夫妻檔，帶著子女在前台辦理報到手續，準備參加該中心應景舉辦的復活節彩蛋活動。

這場攜家帶眷的親子活動，為僑教中心「白領居」僑青基地帶來大量人潮，主辦單位特別安排了年輕工作人員，向現場小朋友講解復活節由來。中心主任王盈蓉提醒大家可以免費使用僑青基地舉辦各類活動，且圖書館新進童書，還可以讓子女閱讀，增進小朋友的華語能力。

當天僑務委員張世勛、陳建賓、劉秀美，僑務諮詢委員黎淑瑛，文教中心副主任黃依莉都到了現場感受年輕世代親子互動的溫馨氣氛。

活動主持人李心珒講解完採蛋規則後，等待許久的小朋友，手提小彩袋，開始在文教中心的裡裡外外找起彩蛋，緊隨在後的家長，則一路開懷笑著陪著認真到處尋寶的可愛子女，穿梭在戶內戶外間。

當天還安排了冰淇淋車來到中心前廣場，犒賞每一位參加的小朋友。圖書館則由邱佩冠及戴珮青帶領的海外青年文化大使，陪著小朋友看童書講故事；而展覽室的趣味遊戲，又是一環有獎趣味競賽，考驗大家的耐心定力，延長了當天小朋友的歡樂時光。

休士頓僑青基地自2022年9月成立後，今年開始每月排定一項青年活動，希望增加海外青年與文教中心的接觸機會，而這場彩蛋活動，更是將華裔新生代的子女帶到了現場一起同樂，讓僑社年輕化的理想，又向前邁進了一大步，充分發揮了白領居吸引年輕僑胞的初衷。

帶著子女前來參加的楊崇肯表示，這項別具意義的活動，不但讓小朋友開心的玩了一個下午，也讓自己遇上好朋友閒話家常一番，特別開心。

時時都在推廣i僑卡的王盈蓉主任(左二)，向大家說明這次復活節活動的目的，一旁為僑...
時時都在推廣i僑卡的王盈蓉主任(左二)，向大家說明這次復活節活動的目的，一旁為僑務委員張世勳(左三)，左一為僑務委員陳建賓。 （謝慕舜提供）
僑教中心展覽室的趣味競賽親子遊戲，為活動增添了溫馨熱鬧氣氛。（謝慕舜提供）
僑教中心展覽室的趣味競賽親子遊戲，為活動增添了溫馨熱鬧氣氛。（謝慕舜提供）
復活節華裔子女尋寶活動，僑教中心的僑青基地湧進大量人潮，場面熱鬧。 （記者封昌...
復活節華裔子女尋寶活動，僑教中心的僑青基地湧進大量人潮，場面熱鬧。 （記者封昌明／攝影）
僑務委員陳建賓(左一)、劉秀美(右二)、僑務諮詢委員黎淑瑛(右一)，全力支持三位...
僑務委員陳建賓(左一)、劉秀美(右二)、僑務諮詢委員黎淑瑛(右一)，全力支持三位年輕義工李心珒(左二)、蔡宗霖(左三)及詠詠一起籌畫的復活節活動(右三)。（謝慕舜提供）
海外青年文化大使FASCA在文教中心圖書館陪小朋友看童書講故事。（謝慕舜提供）
海外青年文化大使FASCA在文教中心圖書館陪小朋友看童書講故事。（謝慕舜提供）

復活節 休士頓 圖書館

上一則

休士頓東北邊小城 天坑又擴大 居民打包

下一則

醫院關產科病房 偏鄉衝擊大

延伸閱讀

80歲拚連任 拜登鬆口：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋

80歲拚連任 拜登鬆口：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋
復活節的糖與蛋 受通膨影響仍熱賣 這款美食最歡迎

復活節的糖與蛋 受通膨影響仍熱賣 這款美食最歡迎
教徒從50年前90%減至64% 基督教慶祝復活節也迎新挑戰

教徒從50年前90%減至64% 基督教慶祝復活節也迎新挑戰
復活節帽子遊行 吸引上萬紐約市民、外來遊客 華人舞團吸睛

復活節帽子遊行 吸引上萬紐約市民、外來遊客 華人舞團吸睛
布碌崙華社迎春 歡度復活節

布碌崙華社迎春 歡度復活節
復活節撿彩蛋 布碌崙數千人參與 大人小孩玩得盡興

復活節撿彩蛋 布碌崙數千人參與 大人小孩玩得盡興

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

以民權與勞工運動起家 左傾進步派強森當選芝市長

2023-04-05 10:24

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象