復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

年輕世代父母陪著子女在僑教中心前廣場尋找彩蛋。（謝慕舜提供）

吃冰淇淋找彩蛋，4月8日下午，休士頓 華僑文教服務中心前廳開始湧進大批人潮，40多對年輕僑胞夫妻檔，帶著子女在前台辦理報到手續，準備參加該中心應景舉辦的復活節 彩蛋活動。

這場攜家帶眷的親子活動，為僑教中心「白領居」僑青基地帶來大量人潮，主辦單位特別安排了年輕工作人員，向現場小朋友講解復活節由來。中心主任王盈蓉提醒大家可以免費使用僑青基地舉辦各類活動，且圖書館 新進童書，還可以讓子女閱讀，增進小朋友的華語能力。

當天僑務委員張世勛、陳建賓、劉秀美，僑務諮詢委員黎淑瑛，文教中心副主任黃依莉都到了現場感受年輕世代親子互動的溫馨氣氛。

活動主持人李心珒講解完採蛋規則後，等待許久的小朋友，手提小彩袋，開始在文教中心的裡裡外外找起彩蛋，緊隨在後的家長，則一路開懷笑著陪著認真到處尋寶的可愛子女，穿梭在戶內戶外間。

當天還安排了冰淇淋車來到中心前廣場，犒賞每一位參加的小朋友。圖書館則由邱佩冠及戴珮青帶領的海外青年文化大使，陪著小朋友看童書講故事；而展覽室的趣味遊戲，又是一環有獎趣味競賽，考驗大家的耐心定力，延長了當天小朋友的歡樂時光。

休士頓僑青基地自2022年9月成立後，今年開始每月排定一項青年活動，希望增加海外青年與文教中心的接觸機會，而這場彩蛋活動，更是將華裔新生代的子女帶到了現場一起同樂，讓僑社年輕化的理想，又向前邁進了一大步，充分發揮了白領居吸引年輕僑胞的初衷。

帶著子女前來參加的楊崇肯表示，這項別具意義的活動，不但讓小朋友開心的玩了一個下午，也讓自己遇上好朋友閒話家常一番，特別開心。