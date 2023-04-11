我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

楊崇肯接任休士頓雙十慶籌會主委

【休士頓訊】
開票過程順利。（黃依莉提供)
開票過程順利。（黃依莉提供)

休士頓中華公所4月9日舉辦112年休士頓地區僑界慶祝中華民國雙十國慶籌備會正副委員選舉，經在場32位僑團代表投票後，由休士頓台灣商會榮譽會長暨僑務促進委員楊崇肯、北一女校友會會長楊嘉玲分別當選主任委員及副主任委員。

駐休士頓經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉偕副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、張世勳、僑務諮詢委員王敦正、黎淑瑛、賴江椿及休士頓中華公所共同主席江麗君等人皆列席見證選舉過程。

羅復文首先致詞慰勉並期許本年新任慶籌會主委團結僑社力量，凝聚向心，不分藍綠，辦好雙十國慶活動，發揚台灣軟實力，在主流社會提升臺灣能見度，向世界展現臺灣自由民主的活力。

選舉事務由休士頓中華公所共同主席唐心琴介紹楊崇肯，目前擔任亞洲化學股份有限公司副執行長、北美洲台灣商會聯合總會理事、休士頓台灣商會榮譽會長及大休士頓YMCA理事；14歲時自台灣屏東縣移民來美，其父為楊朝訓，另有三位叔叔楊朝諭、楊朝諄、楊朝詔，皆為當地僑社德高望重的僑領，希望能藉此機會為台灣貢獻所長。

同樣來自台灣的楊嘉玲為休士頓北一女校友會會長，舉凡元旦及國慶升旗典禮，皆帶領儀隊進行表演，以極佳行動力表達對中華民國的熱愛，其於109年雙十國慶發想舉辦的「國慶寶島電影院」更創當時首舉，獲熱烈回響。

經各僑團代表進行不記名投票，結果「雙楊」均高票通過，兩人表示將全力以赴，圓滿完成國慶系列活動。羅復文祝賀兩人當選，並表示僑教中心將全力支持112年雙十國慶各項活動，務使順利進行。

羅復文呼籲打破政治藩籬，期待僑社新氣象。 （黃依莉提供)
羅復文呼籲打破政治藩籬，期待僑社新氣象。 （黃依莉提供)
楊崇肯(站立者)當選雙十國慶籌備會主任委員，感謝支持並願承擔重責。（黃依莉提供)
楊崇肯(站立者)當選雙十國慶籌備會主任委員，感謝支持並願承擔重責。（黃依莉提供)
休士頓地區各僑社代表踴躍出席投票。（黃依莉提供)
休士頓地區各僑社代表踴躍出席投票。（黃依莉提供)
全體大合照。（黃依莉提供)
全體大合照。（黃依莉提供)

休士頓 中華民國 投票

上一則

華裔鋼琴家張馨宇 4/12春之聲音樂會

下一則

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

延伸閱讀

「讓水休息一下」…休士頓倡節水 文宣秀創意

「讓水休息一下」…休士頓倡節水 文宣秀創意
暴龍電線杆立在住家前 居民反彈

暴龍電線杆立在住家前 居民反彈
嫌休士頓醜斃了 康州州長拉蒙挨批失格

嫌休士頓醜斃了 康州州長拉蒙挨批失格
豪雨夜襲休士頓 逾5000戶大停電

豪雨夜襲休士頓 逾5000戶大停電
休士頓小車禍 竟有人拔槍釀1死

休士頓小車禍 竟有人拔槍釀1死
遊覽休士頓航天中心

遊覽休士頓航天中心

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

以民權與勞工運動起家 左傾進步派強森當選芝市長

2023-04-05 10:24

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象