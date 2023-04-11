楊崇肯接任休士頓雙十慶籌會主委

開票過程順利。（黃依莉提供)

休士頓 中華公所4月9日舉辦112年休士頓地區僑界慶祝中華民國 雙十國慶籌備會正副委員選舉，經在場32位僑團代表投票 後，由休士頓台灣商會榮譽會長暨僑務促進委員楊崇肯、北一女校友會會長楊嘉玲分別當選主任委員及副主任委員。

駐休士頓經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉偕副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、張世勳、僑務諮詢委員王敦正、黎淑瑛、賴江椿及休士頓中華公所共同主席江麗君等人皆列席見證選舉過程。

羅復文首先致詞慰勉並期許本年新任慶籌會主委團結僑社力量，凝聚向心，不分藍綠，辦好雙十國慶活動，發揚台灣軟實力，在主流社會提升臺灣能見度，向世界展現臺灣自由民主的活力。

選舉事務由休士頓中華公所共同主席唐心琴介紹楊崇肯，目前擔任亞洲化學股份有限公司副執行長、北美洲台灣商會聯合總會理事、休士頓台灣商會榮譽會長及大休士頓YMCA理事；14歲時自台灣屏東縣移民來美，其父為楊朝訓，另有三位叔叔楊朝諭、楊朝諄、楊朝詔，皆為當地僑社德高望重的僑領，希望能藉此機會為台灣貢獻所長。

同樣來自台灣的楊嘉玲為休士頓北一女校友會會長，舉凡元旦及國慶升旗典禮，皆帶領儀隊進行表演，以極佳行動力表達對中華民國的熱愛，其於109年雙十國慶發想舉辦的「國慶寶島電影院」更創當時首舉，獲熱烈回響。