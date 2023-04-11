楊崇肯接任休士頓雙十慶籌會主委
休士頓中華公所4月9日舉辦112年休士頓地區僑界慶祝中華民國雙十國慶籌備會正副委員選舉，經在場32位僑團代表投票後，由休士頓台灣商會榮譽會長暨僑務促進委員楊崇肯、北一女校友會會長楊嘉玲分別當選主任委員及副主任委員。
駐休士頓經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉偕副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、張世勳、僑務諮詢委員王敦正、黎淑瑛、賴江椿及休士頓中華公所共同主席江麗君等人皆列席見證選舉過程。
羅復文首先致詞慰勉並期許本年新任慶籌會主委團結僑社力量，凝聚向心，不分藍綠，辦好雙十國慶活動，發揚台灣軟實力，在主流社會提升臺灣能見度，向世界展現臺灣自由民主的活力。
選舉事務由休士頓中華公所共同主席唐心琴介紹楊崇肯，目前擔任亞洲化學股份有限公司副執行長、北美洲台灣商會聯合總會理事、休士頓台灣商會榮譽會長及大休士頓YMCA理事；14歲時自台灣屏東縣移民來美，其父為楊朝訓，另有三位叔叔楊朝諭、楊朝諄、楊朝詔，皆為當地僑社德高望重的僑領，希望能藉此機會為台灣貢獻所長。
同樣來自台灣的楊嘉玲為休士頓北一女校友會會長，舉凡元旦及國慶升旗典禮，皆帶領儀隊進行表演，以極佳行動力表達對中華民國的熱愛，其於109年雙十國慶發想舉辦的「國慶寶島電影院」更創當時首舉，獲熱烈回響。
經各僑團代表進行不記名投票，結果「雙楊」均高票通過，兩人表示將全力以赴，圓滿完成國慶系列活動。羅復文祝賀兩人當選，並表示僑教中心將全力支持112年雙十國慶各項活動，務使順利進行。
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