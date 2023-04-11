休士頓東北邊小城 天坑又擴大 居民打包

位於休士頓東北邊約50哩的小城「黛西塔」天坑又開始擴大。(美國地質學會)

位於休士頓東北邊約50哩的小城「黛西塔」(Daisetta )，15年前出現了一個大天坑(massive sinkhole)，這個天坑在沉睡15年後在4月初覺醒，有些房屋面臨被吞噬的危險，許多附近居民已經打包，好能在狀況不妙時可以立刻離開。

黛西塔位於自由縣(Liberty County)，根據2020年人口普查 人口只有923人。2008年這裡出現一個天坑，剛開始直徑只有20呎左右，但是它不斷長大，最後成為一個最寬處有900呎的大坑，深度約為260呎，也就是26層樓高，有些車子、電線杆、儲油槽被它吞下去，坑裡有很多髒水，但後來情況穩定下來，15年來沒有再擴大，以至於還有人到這裡買房子。

琳達胡佛(Linda Hoover)指出，幾年前她到這裡看房子的時候，經紀人跟她說情況已經穩定，應該不會再擴大，最後她決定在離天坑不遠處買下她現在的住家。住在離天坑稍遠的提姆普里斯勒(Tim Priessler)指出，4月2日(周日)那天，他的一位鄰居來告訴他，從屋裡就可以聽到後院傳來爆響聲，就像是有人開槍那樣。

於是他跟那位鄰居去那人的後院，看見一大塊一大塊的土崩落到懸崖底下，又看到有房子掉進天坑裡，地面上出現裂縫，好像災難電影裡面的情節。喬丹 娜普里斯勒(Jordana Priessler)向KTRK電視台的記者表示，她這幾天晚上都睡不穩，害怕半夜裡會被天坑吞掉。過去幾天，天坑的寬度又增加了150呎，也就是超過了1000呎。

美國地質學會(U.S. Geological Society，簡稱USGS)指出，天坑出現的原因有許多種，但黛西塔出現天坑是因為這個小城坐落在一個巨大圓鹽塊(salt dome)上方，地底的鹽被水或其他物質溶蝕以後出現空洞，某一天空洞上的土壤經不起地心引力瞬間塌陷，就會突然出現天坑。在美國天坑最多的州依序是佛羅里達州、德州、阿拉巴馬州 、密蘇里州、肯塔基州、田納西州和賓州。