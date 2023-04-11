醫院關產科病房 偏鄉衝擊大

醫院關閉產科病房是造成孕婦死亡率高的原因。(CDC臉書)

過去十多年來許多醫院把產科病房(maternity wards)關閉，德州 是其中受影響最重的州之一，以至於很多孕婦必須到離家相當遠的醫院去生孩子，產後的醫療護理也變得比較困難，這也是孕婦死亡率在上升的原因之一。

聯邦疾病防治中心 CDC(Centers for Disease Control and Prevention)3月份公布，2021年孕婦死亡人數為1205人，這是美國歷史上死亡率最高年份之一，比2020年暴增了40%。這份報告引發相當大的震撼，醫學仍不斷在進步，在今日全球最富裕的美國，孕婦死亡率(maternal mortality)竟然會如此之高，但CDC的報告並沒有去探討原因。

接著休士頓的KPRC電視台4月8日報導，根據CNN整理出的數據，從2011年到現在，全美國有217家醫院把產科病房關閉，過去一年中就有13家做了這項決定。產科病房關閉最多的五個州是明尼蘇達州、德州、愛阿華州、堪薩斯州和威斯康辛州，這五個州都至少有十家醫院關閉了產科病房。

醫院關閉產科病房最重要的原因，是產科病房不賺錢，如今生小孩的婦女，42%是用MEDICAID保險支付，也就是華人所稱的白卡 ，而白卡給醫院的錢很少。從過去30年美國人口的變遷來看，西裔的生育率最高，非洲裔次之，每名婦女平均生小孩的數量遠超過白人和亞裔。從經濟水平來比較，財務狀況越好的人，反而生的孩子越少。

次重要的關閉產科病房原因，包括接生數量不夠，無法應付應付開銷，還有雇用產房醫護人員有困難。根據March of Dimes所公布的資訊，如今美國有1100個縣是完全沒有產科病房的，該組織把這些縣稱為「懷孕護理沙漠」(maternity care deserts)，也就是36%的縣是這樣的情況，有220萬生育年齡婦女住在這種沙漠中，她們必須到別的縣才能找到產科病房。被稱為懷孕護理沙漠的縣，大多數是在偏僻的地區。