我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

醫院關產科病房 偏鄉衝擊大

編譯林思牧／綜合報導
醫院關閉產科病房是造成孕婦死亡率高的原因。(CDC臉書)
醫院關閉產科病房是造成孕婦死亡率高的原因。(CDC臉書)

過去十多年來許多醫院把產科病房(maternity wards)關閉，德州是其中受影響最重的州之一，以至於很多孕婦必須到離家相當遠的醫院去生孩子，產後的醫療護理也變得比較困難，這也是孕婦死亡率在上升的原因之一。

　聯邦疾病防治中心CDC(Centers for Disease Control and Prevention)3月份公布，2021年孕婦死亡人數為1205人，這是美國歷史上死亡率最高年份之一，比2020年暴增了40%。這份報告引發相當大的震撼，醫學仍不斷在進步，在今日全球最富裕的美國，孕婦死亡率(maternal mortality)竟然會如此之高，但CDC的報告並沒有去探討原因。

　接著休士頓的KPRC電視台4月8日報導，根據CNN整理出的數據，從2011年到現在，全美國有217家醫院把產科病房關閉，過去一年中就有13家做了這項決定。產科病房關閉最多的五個州是明尼蘇達州、德州、愛阿華州、堪薩斯州和威斯康辛州，這五個州都至少有十家醫院關閉了產科病房。

　醫院關閉產科病房最重要的原因，是產科病房不賺錢，如今生小孩的婦女，42%是用MEDICAID保險支付，也就是華人所稱的白卡，而白卡給醫院的錢很少。從過去30年美國人口的變遷來看，西裔的生育率最高，非洲裔次之，每名婦女平均生小孩的數量遠超過白人和亞裔。從經濟水平來比較，財務狀況越好的人，反而生的孩子越少。

　次重要的關閉產科病房原因，包括接生數量不夠，無法應付應付開銷，還有雇用產房醫護人員有困難。根據March of Dimes所公布的資訊，如今美國有1100個縣是完全沒有產科病房的，該組織把這些縣稱為「懷孕護理沙漠」(maternity care deserts)，也就是36%的縣是這樣的情況，有220萬生育年齡婦女住在這種沙漠中，她們必須到別的縣才能找到產科病房。被稱為懷孕護理沙漠的縣，大多數是在偏僻的地區。

德州 白卡 聯邦疾病防治中心

上一則

復活節親子尋寶 僑教中心湧人潮

下一則

總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件

延伸閱讀

縱火燒猶太教堂 德州男竟寫入日誌

縱火燒猶太教堂 德州男竟寫入日誌
NBA／獨行俠提前關機 德州三雄都缺席季後賽史上首見

NBA／獨行俠提前關機 德州三雄都缺席季後賽史上首見
市售23年墮胎藥要不要撤銷許可 德州、華州聯邦法院不同裁決

市售23年墮胎藥要不要撤銷許可 德州、華州聯邦法院不同裁決
安樂居Excelsior社區護理中心 開幕

安樂居Excelsior社區護理中心 開幕
遺產繼承矛盾…重慶孕婦和15歲女被殺 兇手跳樓亡

遺產繼承矛盾…重慶孕婦和15歲女被殺 兇手跳樓亡
孕婦死亡率大增 可求助心理健康熱線

孕婦死亡率大增 可求助心理健康熱線

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

以民權與勞工運動起家 左傾進步派強森當選芝市長

2023-04-05 10:24

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象