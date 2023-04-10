產業稅申訴 4月21日起可上網填表

德州產業稅重估和申訴，4月21日起受理

今年產業稅抗議(property tax protest)起始日是4月21日，房屋擁有人如果想少繳一些產業稅，應該花幾分鐘審查一下稅單，如果決定抗議應盡快蒐集證據準備填出網路表單。

德州 是美國不徵收個人所得稅(income tax)的州中之一，但產業稅卻徵得相當重，華人 多半喜歡購屋居住，不喜歡租屋，因此面臨產業稅的負擔。許多年來德州房價大漲固然讓屋主欣喜，但收到產業稅單的時候又讓人皺起眉頭。最近一次的產業稅單，多數房屋的估值又比前一年上升，但不像前一次漲得那麼多，因為房屋市場冷卻了許多。

產業估值是縣政府的工作，有些人不願意向估值局提出抗議，害怕「偷雞不著蝕把米」，一旦引起估值局的注意，估值反而被調高。其實這種情況極少發生，而且如今所有資訊都在網路上可以看見，沒有郵寄的費時費錢。

首先，先去找到你所住的縣的估值局網址，譬如休士頓 所在的哈里斯縣，那個網址是hctax.net/Property/PropertyTax。把你的房屋的地址以及身分資訊打進去，你可以檢查一下所列的數據是否都對，譬如你的住屋有兩個浴室，但估值局以為有三個，那麼你的估值就可以減低。另外，如果房屋內部面積是2400平方呎，但估值局卻以為有2600平方呎，只要你能提出實證文件，估值就可以降低許多。

另外，譬如房子位於交通嘈雜繁忙的大街，也可以提出抗議企圖減少稅金。如果你認識某位房屋經紀人，可以向他索取附近「可相比住屋」(comparable homes)的價格，然後據以提出抗議。最有力的證據是聘請獨立產業估值師(property appraiser)實際做評估，這個費用是400-750元，但如果估值可以降低許多，這個錢是值得花的。

如果想要抗議估值，4月21日以後就可以在網上填表申請，而且應該越早做越好。開放申請後的前兩周，案件數量很少，申請案件很快就會被審查，越到後面案件越多，積壓的時間會變長。