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高中生校外爭執 一被刺死一被捕

編譯林思牧／綜合報導
刺死同校生的米蓋爾被捕。(聖安東尼奧警局／KSAT電視台)
刺死同校生的米蓋爾被捕。(聖安東尼奧警局／KSAT電視台)

德州一所允許高年級學生外出吃午餐的高中，兩名18歲男生日前在學校附近的餐館發生爭執，接著在停車場上打起架來，一人拔出彈簧刀刺入對方胸腹，被刺的學生傷重身亡，刺人的學生已被警方逮捕。

　聖安東尼奧的KENS5電視台報導，約翰傑伊高中(John Jay High School)的政策是，如果有家長的書面許可，學校准許11年級與12年級的學生中午可以到校外去吃午餐。4日那天下午1時30分之後，18歲的男生約書亞基納曼(Joshua Eugene Kinnaman)到瑪巴克路(Marbach Road)的La Fiesta de Jalisco墨西哥餐廳點餐，然後找了一張桌子坐下。

　接著有一位少年走到他的桌邊，兩人互相對話，接著基納曼說：「I'll kick your ass right now」(我此刻就可以痛扁你)。那人回答說：「OK. Let’s go」(好啊，來呀！)，兩人於是從餐廳的後門出去，從監控錄像來看，此時兩人臉上都帶著笑容。

　在餐廳後面的停車場上，那人先是用力把基納曼向後推了一把，然後把所揹的背包(backpack)脫下，從背包裡取出一支彈簧刀(lock-blade knife)。基納曼見狀快速上前用拳頭揮向那人，那人則用刀刺入基納曼的胸腹。這時基納曼用手按住被刺到的部位往後退，並且撿起那人掉在地上的背包。

　接著基納曼應該是意識到大事不妙，他把背包放下，跑進餐廳裡求救，拿刀刺基納曼的少年則轉身逃跑。急救人員來到餐廳施救，但基納曼傷重殞命，警方調查後在5日逮捕18歲米蓋爾(Jesus San Miguel)，並對他提控謀殺罪名，他也是同一學校的學生。

　他首度出庭後法官把保釋金訂為15萬元，他的家人還沒支付保釋金，他仍被關在貝爾縣拘留所(Bexar County jail)。警方指出，這件命案是聖米蓋爾搬弄出來的一宗悲劇，一人因他而死，他也把自己的一生毀掉了。

墨西哥 德州 拘留所

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