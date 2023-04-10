我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

疑蘋果App出包 常有失主登門找手機 住戶被煩爆

編譯胡立宗／綜合報導
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

住在德州福遍縣（Fort Bend County）里奇蒙市（Richmond）的Scott Schuster一家，自從2018年搬進新家後，怪事就不斷發生，丟掉iPhone、AirPod的人一直上門，說他們的東西就在Scott Schuster家裡，害他們光是為了解釋、勸退就傷透腦筋。身為軟體設計師的Scott Schuster最後懷疑，可能是蘋果App「Find My iPhone」出包，誤將他人手機定位設在他家。

Scott Schuster已經向Apple Support求助多次，還提交了正式申請，但最後都以查無此事結案。Scott Schuster最後只好找上ABC電視台發揮媒體力量，不過Apple尚未答覆，福遍縣警則是說刑事調查科正在處理，有了結果將會回覆。這對Scott Schuster來說只能說是不滿中的小慰藉了，因為前幾天還是有人上門要找手機。

Scott Schuster告訴ABC，幾年之前開始，不管日夜都會有人上門按鈴，說他們的iPhone或AirPod丟了，「Find My iPhone」顯示東西就在他家，因此要「小偷」把東西還來。但是在家工作的Scott Schuster根本沒偷，當這些或憤怒或沮喪的失主上門，他只能不斷解釋，或是乾脆在警察來之前，陪對方聊天。

Scott Schuster提供給ABC的Ring錄影顯示，有些半夜上門者不但情緒不穩，還是醉醺醺的，大吵大鬧之下，他的7歲與9歲小孩往往被驚醒，然後再也睡不回去。Scott Schuster說，他最擔心的還是萬一哪天，失主帶著武器上門，這對他們一家可是致命威脅。Scott Schuster說，有些鄰居戲稱他家是iPhone賊窟，想要逗他開心，但是他一點都笑不出來，只希望蘋果能給個說法，把事情解決了，「因為我們不想半夜3點再被驚醒了 」。

iPhone App 手機

上一則

產業稅申訴 4月21日起可上網填表

延伸閱讀

iPhone真正的「全螢幕」要來了？分析師：最快2025問世

iPhone真正的「全螢幕」要來了？分析師：最快2025問世
賓州第一郡告多家社媒公司藉青少年圖利 致焦慮惡化

賓州第一郡告多家社媒公司藉青少年圖利 致焦慮惡化
「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅
市占6.6％ iPhone 13成中國2022最暢銷手機

市占6.6％ iPhone 13成中國2022最暢銷手機
5月最後一次？ 全球升息潮近終點

5月最後一次？ 全球升息潮近終點
Fed稱升息有理 市場不同調：押注6月降息

Fed稱升息有理 市場不同調：押注6月降息

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案