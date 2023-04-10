疑蘋果App出包 常有失主登門找手機 住戶被煩爆

半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

住在德州福遍縣（Fort Bend County）里奇蒙市（Richmond）的Scott Schuster一家，自從2018年搬進新家後，怪事就不斷發生，丟掉iPhone 、AirPod的人一直上門，說他們的東西就在Scott Schuster家裡，害他們光是為了解釋、勸退就傷透腦筋。身為軟體設計師的Scott Schuster最後懷疑，可能是蘋果App 「Find My iPhone」出包，誤將他人手機 定位設在他家。

Scott Schuster已經向Apple Support求助多次，還提交了正式申請，但最後都以查無此事結案。Scott Schuster最後只好找上ABC電視台發揮媒體力量，不過Apple尚未答覆，福遍縣警則是說刑事調查科正在處理，有了結果將會回覆。這對Scott Schuster來說只能說是不滿中的小慰藉了，因為前幾天還是有人上門要找手機。

Scott Schuster告訴ABC，幾年之前開始，不管日夜都會有人上門按鈴，說他們的iPhone或AirPod丟了，「Find My iPhone」顯示東西就在他家，因此要「小偷」把東西還來。但是在家工作的Scott Schuster根本沒偷，當這些或憤怒或沮喪的失主上門，他只能不斷解釋，或是乾脆在警察來之前，陪對方聊天。

Scott Schuster提供給ABC的Ring錄影顯示，有些半夜上門者不但情緒不穩，還是醉醺醺的，大吵大鬧之下，他的7歲與9歲小孩往往被驚醒，然後再也睡不回去。Scott Schuster說，他最擔心的還是萬一哪天，失主帶著武器上門，這對他們一家可是致命威脅。Scott Schuster說，有些鄰居戲稱他家是iPhone賊窟，想要逗他開心，但是他一點都笑不出來，只希望蘋果能給個說法，把事情解決了，「因為我們不想半夜3點再被驚醒了 」。