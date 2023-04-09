暴龍電線杆立在住家前 居民反彈

休士頓市蒙特羅斯區公園街和美景街十字路口，豎立起一根巨大無比的電線杆。(ABC13電視台)

休士頓 市蒙特羅斯區(Montrose)公園街(Park Avenue)和美景街(Fairview Street)交口處，最近豎立起一根巨大無比的電線杆(utility pole)，附近居民對這個礙眼的醜陋東西憤恨難忍，並認為他們的住屋價值被貶值很多。

休士頓KTRK電視台派記者前往採訪時，住在那個路口第一棟房屋的年輕女主人表示，她跟丈夫花了好幾個月的時間找房子，最後看上這棟頗有歷史風味的住宅，1月份交屋以後他們遷入，這是她此生第一棟自有的房子，她心裡想著要一直住到退休 。她不願意透露身分，所以攝影 機只拍肩膀以下，她的臉沒有入鏡。

沒想到搬進去才兩個星期，CENTERPOINT中央點電力公司的大卡車和工人就來了，他們花了好幾天在街角處裝設了一根巨大金屬電線杆，不但腰身粗大，而且至少有七、八層樓高，跟周圍的景象對比，用「格格不入」來形容都遠遠不夠。周圍的居民跟施工人員抗議，工人表示他們只是照電力公司的指示辦事，他們沒有作主的權力。

媒體向CENTERPOINT詢問以後，指出一支這種巨大電線杆可以取代五支舊的木質電線杆，掛在上面的電線數目也可以大減，因此其實是比較好的改變，而且可以提升蒙特羅斯區的電力穩定性。電力公司表示，電線杆設立的地點是屬於休士頓市政府的土地，並沒有侵犯到私人地界。

附近居民沒有一個人喜歡這種巨大電線杆，他們最氣憤的是在施工之前從來沒有人詢問過他們的意見。根據媒體所探詢的結果，這種「暴龍電線杆」會在蒙特羅斯區擴大使用，將來還可能會擴到休士頓其他地區。蒙特羅斯區有很多深富歷史風味的老宅，跟這種礙眼的醜陋巨物完全不搭調。