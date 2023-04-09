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攜3D打印槍到校 高中生遭拘留控罪

編譯陳盈霖／綜合外電報導
查維斯高中日前發生學生帶3D打印手槍到校遭拘留。（ABC 13）
查維斯高中日前發生學生帶3D打印手槍到校遭拘留。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，查維斯高中（Chavez High School）一名學生，日前被指控將3D打印槍枝帶到學校後，遭相關單位拘留。

根據法庭文件，18歲的特蘭（Alexander Teran）被控在學校威脅要自殺，並向老師展示槍枝，也被控在違禁場所攜帶違禁武器等罪。

法庭紀錄顯示，這起事件發生於本月4日。但相關單位拒絕向ABC 13電視台透露是否有人在事件中被捕。

根據電視台找到的資訊，學校向家長發出以下訊息：

「我們需要讓你們知道昨天發生的一起事件。一名學生去辦公室尋求協助。我們發現該生有違禁武器，我們官員作出回應，武器被沒收，沒有人受傷。請知道，我們認真對待這些情況，因為我們學生和教職員工的安全，始終是我們首要任務。若您有任何問題或疑問，可致電713-495-6950學校辦公室。」

該訊息並未告訴家長，所謂著違禁武器是把槍。

該名高中生一開始保釋金定3萬5000元，但一名地區法官將其保釋金提高至100萬元。

哈里斯縣地方檢察官辦公室不願對此表示評論，但告訴電視台，3D打印的手槍沒有彈藥，特倫將接受心理健康評估。

截至7日，特倫的家人和律師並未對此作出回應。預計他將於5月4日再次出庭。

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