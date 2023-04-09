第一季度財報 恆豐銀行表現亮眼

恆豐銀行董事長吳文龍（右四）率全體理事向外界說明，該行2023年第一季度財報表現優異。 （記者封昌明／攝影）

恆豐銀行4月7日在Pappa's Steak House舉行2023年首次財報記者會，恆豐銀行吳文龍董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、洪瓊慧、吳國寶、董事兼總經理張永男出席記者會，銀行部分相關員工列席出席。

吳文龍表示，2022年是恆豐銀行自創行以來收益最高的一年，稅前收入突破7000萬。由此可見，儘管疫情 讓每個行業都面對巨大的挑戰，但無論外部環境變化如何，恆豐銀行一如既往的穩步發展。

2023年是恆豐銀行建行25周年，從第一季財報充分感受到又有了一個良好的開始，截至3月底，恆豐銀行的總資產達到25.3億，資產報酬率（ROA）達2.22%，投資報酬率（ROE）19.1% ，稅前收入超過1760萬，第一季度的成績表明高度的市場適應及持續生產的能力，吳文龍特別感謝董事會成員及全體同仁的共同努力。

談到最近發生的加州矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）和紐約Signature Bank倒閉事件，吳文龍表示，這些銀行的客戶群以及經營模式跟恆豐銀行有很大的不一樣，恆豐銀行作為社區銀行，始终秉持以傳統式的銀行金融服務，服務於社區廣大民眾。但無論怎樣，這次事件對所有的銀行業者都再次敲響了警鐘，再一次切實的告訴我們，嚴謹的管理對於銀行產業來講是非常重要的，尤其對於銀行資產品質的管理，以及銀行的風險管理是不能馬虎的。

吳文龍表示，近幾年恆豐銀行的快速成長，除了董事會及全體員工的努力，更重要的是離不開社區民眾對於銀行的信任，長期以來在銀行營運中給與的支持。所以，在過去25年的經營實踐中，恆豐銀行始終堅持嚴謹的品質管理，認真處理每一個貸款專案，隨著銀行的日益壯大，更加注重風險管理，以確保在任何外部環境變化中能保持良好的運轉狀態。這從恆豐銀行成功度過2008年席捲全球的經濟風暴並收益優異，以及受疫情影響，各個行業受到衝擊，恆豐銀行始終收益顯著，並突破總資產25億大關。 這些都足以證明，恆豐銀行獨特的管理方式是有效的，並經得起外部的環境變化挑戰。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋、38位員工的開始，經過多年兢兢業業的努力，總資產達到25.3億，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過255人，擁有總行及分行20處，並一個Loan production office 的本地創立之大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。