SB 8草案參議會過關 眾議會有異聲

公立學校學生轉學至私立學校的補助款，德州參眾兩會意見不同。（ABC）

德州 參議會6日晚間通過Senate Bill 8草案，允許提供8000元補助給轉學至私立學校的公立學校 學生。草案說明指出，這筆補助將可用於學費、買書或家教，但已經在私校念書的學生不得請領。

提案議員Brandon Creighton說，草案不會減少公立學校的經費，而是協助家長替孩子選擇更好的教育環境。不過，議會預算 委員會（Legislative Budget Board）日前已經點出SB 8的問題所在，他們的報告說，越來越多的學生離開公立學校，將讓校方領不到Foundation School Program的補助。

在Carnegie Vanguard High School任教的Charlotte Haney接受ABC訪問時也說，有些特許私校確實不錯，但是也有私校會為了拿到補助而絞盡腦汁爭取學生，如此一來，公立學校將會更弱，轉學生也可能成為黑心私校的受害者。

SB 8的另一項更動是，允許家長替孩子選擇要或不要上某些課程，先前引發正反交鋒的性傾向與性認同就可能受到影響。同時SB 8還禁止第三方團體教授家長不允許的課程。

不過就在參議會通過SB 8之前，眾議會才剛否決了以公立學校經費補助私校的提案，因此兩會之間恐怕對此還有一番角力。