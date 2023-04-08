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強化僑胞自我保護意識 免費安全講座

休士頓訊
達福地區僑界急難救助協會舉辦線上安全講座。（達福地區僑界急難救助協會）
達福地區僑界急難救助協會舉辦線上安全講座。（達福地區僑界急難救助協會）

達福地區僑界急難救助協會為了提高僑胞們對意外事件處理、自我保護意識與加強基本保護措施，特別請到任職於Plano市的華人湯警官（Michael Tang）做一場線上演講。為了自己與家人的權益與安全，歡迎參與這一場有關您個人安全與保身的講座，它將讓生活更安定與安適。

1.講題：安全與保身講座

2.講者：Michael Tang警官(任職PLANO市高級警官)

3.日期：2023年4月22日 (星期六)

4.時間：美東時間8:00pm - 9:30pm、美中時間7:00pm - 8:30pm、美西時間5:00pm - 6:30pm、台灣時間4月23日(星期日) 8:00pm - 9:30pm。

5.演講大綱：一、POLICE ENCOUNTERS (TRAFFIC STOPS) / 遇到警察（交通攔截）、二、TRAFFIC ACCIDENTS (TO INCLUDE HIT AND RUN) / 交通事故（包括肇事逃逸）、三、CRIMES AGAINST PERSON (TO INCLUDE BULLYING / VERBAL ABUSE)針對人身的罪行（包括欺凌 / 辱罵、言論攻擊）四、BURGLARY (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL) / 入室盜竊（住宅和商業）五、SELF PROTECTION / 自我保護。

6.地點：線上會議平台 Zoom Online Meeting。

7.報名網址：HTtps://forms.gle/fUx2FSerQTVCG7Ed7。報名後，會收到一封報名成功的確認訊息，有時這封信會被郵箱系統自動送到 Spam/Junk folder，請僑胞們留意一下。如果在1～3分鐘內沒有收到報名成功的確認訊息，表示填寫的電郵地址有錯誤，請重新註冊。

8.將在課程開始前兩天收到Zoom線上鏈接和密碼通知。

9.費用：完全免費。

10.若有任何疑問或需要進一步的協助，請聯繫張志榮會長E-mail: [email protected]或 817-903-2581。

警察 G7 華人

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