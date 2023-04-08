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嫌休士頓醜斃了 康州州長拉蒙挨批失格

編譯胡立宗／綜合報導
批評休士頓的康乃狄克州長拉蒙。（取自康乃狄克州官網）
批評休士頓的康乃狄克州長拉蒙。（取自康乃狄克州官網）

康乃狄克大學男籃隊哈士奇（UConn Huskies）日前才在NCAA奪冠，康乃狄克州長拉蒙（Ned Lamont）為了觀賽到訪休士頓。但拉蒙5日在接受休士頓電台WPLR-FM訪問時，從原本NCAA話題離題，竟然開始批評休士頓「醜斃了」（butt ugly），根本一無可取。而正如主持人所預言的，要拉蒙嚴陣以待德州佬的反擊，德州政治人物果然不分黨派都開始回擊拉蒙的發言。

德州人的反應既快且猛，最直接的莫過於休士頓市長特納（Sylvester Turner）。同為民主黨的他在推特說，「我們對拉蒙州長真的很失望，特別是他對休士頓的失格評論，我們是剛舉辦完NCAA決賽的特別城市」。特納另外對記者表示，拉蒙說休士頓醜斃了是了指鹿為馬（factually wrong），因為市民都愛這個城市。餘怒未消的他還反譏，康州不過是個小地方，休士頓可是美國第四大城呢，「請問上次在康州舉辦NCAA決賽是哪一年啊？」，接著他又說，「到人家家裡作客要知道感恩，特別是休士頓還大方款待了康州人，拉蒙的發言對男籃隊來說絕對不是好事」。

共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也沒好臉色，在推特說「康乃狄克不過是紐約市的郊區，還有紐黑文這個可愛又安全的城市」。康州兩大城，即紐黑文（New Haven）與哈特福（Hartford），多年來都在美國最危險城市的前百名之內，主因即是當地暴力犯罪率居高不下。克魯茲更直呼其名說，「Ned，繼續當你的做派紳士吧，還好休士頓配不上你的美學標準」，「州長跑來對休士頓說三道四，忽略休士頓提供多少工作機會給藍領勞工」。

只不過，拉蒙當天稍早在接受WTIC訪問時說的更直接，「當你走在休士頓市中心時，會發現這裡根本是神棄之地（godforsaken）」，只是不管到哪，穿著T恤的人都會直著眼說，「喔，康乃狄克哈士奇」。而WPLR-FM訪問中，拉蒙則說，在贏得冠軍後，他在休士頓市區走了一會，真是很醜、沒啥好看，主持人引用電影台詞半開玩笑圓場，「Houston, we have a problem.」拉蒙之後卻還繼續發揮，強調休士頓可愛之處只有康大球迷，一直聲援康大。

休士頓 NCAA 德州

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