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成龍新片「龍馬精神」4月7日上映

【休士頓訊】
龍虎喜劇人集結！成龍新片 《龍馬精神》4月7日北美爆笑上映！
龍虎喜劇人集結！成龍新片 《龍馬精神》4月7日北美爆笑上映！

動作喜劇《龍馬精神》(Ride On)由楊子執導、編劇，成龍、劉浩存、郭麒麟領銜主演，吳京特別出演，餘皚磊、容祖儿、於榮光、安志傑、小瀋陽、郎月婷、釋彥能主演，神仙級合家歡陣容並亮相，全組主演擁有各自一片天，喜劇人將歡樂氛圍拉滿，令人對電影充滿期待。

電影《龍馬精神》於2023年4月7日在中國內地、美國、加拿大同步上映。

電影聚焦一代龍虎武師的故事。故事敘述落魄龍虎武師老羅(成龍飾)的愛馬赤兔捲入債務糾紛，老羅求助對自己誤解頗深的女兒小寶(劉浩存飾)和其男友乃華(郭麒麟飾)，「三人一馬」開啟自救之旅的故事。 2023年3月，電影《龍馬精神》入選北京市文化精品工程重點項目。

這次破天荒由成龍領銜號召，不但有小編最喜歡的動作演員之一的於榮光，還有許久未見與成龍再度合作的安志傑，從《新警察故事》的處女作反派一角，時隔20年至今無法忘懷一直到現在，新電影《龍馬精神》與吳京合作。至此，吳京的票房號召力大家有目共睹。再加上新老功夫王在大銀幕上對峙的噱頭，中國內地與北美，票房與口碑逐漸沸騰中。

這也是成龍與吳京這對新老功夫之王首次在大銀幕上同框。該片將重溫成龍的多部經典電影，堪稱成龍版《頭號玩家》，本片眾星雲集無疑將會是一大亮點。可列為4月必看新片之一。

成龍不但是與郭麒麟首次合作主演電影，還合唱電影主題曲，兩人的合作歡樂搞笑氛圍濃厚大家對於這樣的搭配也充滿好奇，電影一定非常有趣。卸下郭德綱兒子的光環，郭麒麟他的從影經歷就像一部讓人期望的好戲，從一位相聲表演家，轉變為一名有演技及得到海內外等電影節獎項的專業演員，一直不間斷打磨自己的演技，這次，他出演的《龍馬精神》讓我們期待著他的精彩表演，同時他一定將為我們帶來更多驚喜。

動作喜劇《龍馬精神》超強演員陣容，其中本片的導演也同樣是超前出色。楊子是一位留美的出色導演，他在2014年指導編劇的電影《喊·山》獲得了巨大成功，榮獲多項國際大獎，這次楊子跨題材挑戰動作喜劇類電影《龍馬精神》精心打造，把電影拍攝的難度拉高把控到位呈現更加精彩的佳作。創作的道路艱辛而漫長，他絕對不會讓大家失望！請觀眾拭目以待，一起期待楊子的新作品，電影即將上映，讓你我共同見證楊子的新作品奇蹟吧！

電影 導演 警察

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