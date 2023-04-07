Chris Hollis宣布參選休士頓市主計長

多位華人組織的加油團支持Chris Hollis(左三)參選休士頓主計長。（記者封昌明／攝影）

前哈里斯(Harris)縣行政書記官Chris Hollis 6日宣布參選休士頓 市主計長一職。上午，一群民眾在第五區Hollis競選總部外表示支持。

Hollis表示，作為該市的首席財務官，未來若當選主計長，將確保妥善管理稅款方面發揮著關鍵作用，且提高市政府的透明度和問責制，確保我們在城市投資的每一美元，都能為我們的社區帶來真正的回報。他對主計辦公室將成為休士頓首席創新辦公室的潛力感到興奮，該辦公室將提供新的想法和最佳實踐，將改善數以百萬計的休士頓人的生活。

作為哈里斯縣前行政書記官，Hollis領導了哈里斯縣2020年的選舉工作，在一生中最關鍵的一次選舉中，保護和擴大了250萬休士頓地區選民的投票 權。 Hollis的創新政策，包括免下車投票、24小時投票、郵遞投票跟蹤和提前投票中心數量增加三倍，使得德州 創歷史上最高投票率。

目前Hollis擔任休士頓公共交通管理局METRO董事會的志工。 在這一工作中，他幫助監督地鐵公司18億美元的年度預算，塑造其70億美元的擴張計劃，並領導其到2030年完全向可再生能源過渡。

Hollis說，在擔任縣行政書記官期間，為了保護休士頓人的投票權，勇敢地與德州州長艾伯特(Greg Abbott)對抗。哈里斯縣區長Lesley Briones讚揚Chris Hollis是休士頓稅收方面值得信賴的領導人。 Briones說，Hollis幫助政府機構進行變革的經驗不僅將保護納稅人，而且也將幫助休士頓繼續發揮其全球創新推動者的作用。 這就是為什麼支持Hollis的原因。

德州眾議員吳元之(Gene Wu)表示，Hollis是他的選擇，也是市主計長一職最好的選擇。Hollis在我們一生中最關鍵的一次選舉期間擔任縣行政書記官，管理了一次複雜的後勤行動，改變了政府的官僚文化，並展示了為辛勤工作的休士頓人挺身而出提供支持的勇氣和戰略重點。

哈里斯縣檢察官Christian Menefee指出，支持Chris Hollis擔任休士頓市主計長。他相信Hollis將成為休士頓納稅人的有力代言人，成為休士頓下一代的領導人中的關鍵代言人。