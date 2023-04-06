休城一夜兩追車 司機皆無好下場

撞毀的大卡車，竊嫌被捕。(ABC13)

休士頓 市一夜之間發生兩起重大警察 追車事件，兩位駕駛都沒有好下場，一人被逮捕入獄，另一人把車撞毀當場傷重身亡。

休士頓的KTRK電視台收到一位目擊者拍下的視頻，報導指出3日(周一)晚間一名男子偷走一輛大卡車，警察接到報案電話後展開追逐，視頻中那輛大卡車在約翰甘迺迪大道(JFK Boulevard)上朝布希國際機場 (Bush International Airport)方向高速前進，後面有八輛閃燈鳴笛的警車在追它，看起來相當驚險，所幸路上並沒有太多車輛。

大卡車開進機場區域以後，轉上一條只限機場人員使用的道路，最後大卡車撞上一棟航廈的大樓外牆，第四區(Precinct 4)區警局的警員將那名男子逮捕後送進拘留所，幸好這個事件並沒有影響到機場的運作。

接著在4日(周二)凌晨1時左右，休士頓市警局的巡邏警員看到一輛車高速闖紅燈，警察閃燈企圖把那位司機攔下，但那名男子反而加油門逃逸，連續又闖了幾個紅燈。這段警匪追逐只持續了不到兩分鐘，那位司機在企圖轉彎時速度太快，造成車輛失控翻滾，司機被從車裡拋到路面上，傷勢相當嚴重。

警察和急救人員企圖挽回他的生命，但無法讓他死而復生。市警局車輛犯罪小組(Vehicular Crimes Division)的調查員還在繼續偵查這起車禍事件，想要查出這輛車是否偷來的，以及駕駛人是否酒後駕車。