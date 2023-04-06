奧州台灣同鄉會 說明留學生簽證問題

奧克拉荷馬台灣同鄉會會長周經翔開場致詞歡迎。 (洪予揚提供)

奧克拉荷馬台灣同鄉會於4月1日在奧克拉荷馬中區州大(The University of Central Oklahoma)舉行2023年留學生 迎春餐敘，現場除了聚餐彼此交流，更是邀請到律師提供留學生簽證 說明以及移民 申請相關問題。

該活動參加人數超過50人，奧州留學生約40人，其中有來自The University of Oklahoma（OU）、Oklahoma State University（OSU）、The University of Central Oklahoma（UCO）、Oklahoma City University（OCU）以及Tulsa等校。

此次餐敘的主軸在為留學生說明在持有學生簽證F1後申請OPT（Optional Practical Training）的路怎麼走。Lai & Turner Law Firm PLLC的律師Jimmy Lai說明台灣人留在美國的幾個常見簽證，其中最多人選擇的方法為就學畢業後，找到願意申辦H1B或綠卡的公司進而繼續留在美國。然而，近幾年他也發現投資移民同樣是有效留在美國的好方法之一。UCO經濟系教授許光中建議，留學生在就學期間應儘早開始思考未來是否想留在美國，因為畢業後決定留在美國需要做很多準備。