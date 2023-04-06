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奧州台灣同鄉會 說明留學生簽證問題

【休士頓訊】
奧克拉荷馬台灣同鄉會會長周經翔開場致詞歡迎。 (洪予揚提供)
奧克拉荷馬台灣同鄉會會長周經翔開場致詞歡迎。 (洪予揚提供)

奧克拉荷馬台灣同鄉會於4月1日在奧克拉荷馬中區州大(The University of Central Oklahoma)舉行2023年留學生迎春餐敘，現場除了聚餐彼此交流，更是邀請到律師提供留學生簽證說明以及移民申請相關問題。 

該活動參加人數超過50人，奧州留學生約40人，其中有來自The University of Oklahoma（OU）、Oklahoma State University（OSU）、The University of Central Oklahoma（UCO）、Oklahoma City University（OCU）以及Tulsa等校。

此次餐敘的主軸在為留學生說明在持有學生簽證F1後申請OPT（Optional Practical Training）的路怎麼走。Lai & Turner Law Firm PLLC的律師Jimmy Lai說明台灣人留在美國的幾個常見簽證，其中最多人選擇的方法為就學畢業後，找到願意申辦H1B或綠卡的公司進而繼續留在美國。然而，近幾年他也發現投資移民同樣是有效留在美國的好方法之一。UCO經濟系教授許光中建議，留學生在就學期間應儘早開始思考未來是否想留在美國，因為畢業後決定留在美國需要做很多準備。

活動後留學生們彼此認識，加入社群軟體互相交流。奧克拉荷馬台灣同鄉會會長周經翔表示，很高興見到許多新的年輕人來到這裡，預計未來舉辦更多類似的活動，希望同鄉會是外出學子的依靠，能在他們需要幫助時即時給予協助。

留學生迎春餐敘，吸引近40位留學生參與。(洪予揚提供)
留學生迎春餐敘，吸引近40位留學生參與。(洪予揚提供)
此次留學生迎春餐敘活動的工作人員。(洪予揚提供)
此次留學生迎春餐敘活動的工作人員。(洪予揚提供)
留學生們在活動中自行交流和用餐。(洪予揚提供)
留學生們在活動中自行交流和用餐。(洪予揚提供)

留學生 學生簽證 移民

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