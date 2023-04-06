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布蘭諾市長與華興中文學校學生相見歡

【休士頓訊】
華興學生簽名海報給市長留念。（孟敏寬提供）
華興學生簽名海報給市長留念。（孟敏寬提供）

華興中文學校於4月2日，為了讓學生有機會能接觸到市政以及有關居民的生活相關事宜，特別邀請布蘭諾(Plano)市長前來與孩子們做面對面的接觸，這是華興中文學校除了教學之外的課程。

當日下午，孩子們帶著好奇與興奮的心情魚貫入場，市長John Muns親切、詳細的解說市政府的功能，這包括市長的職責，市政建設，交通改良，優良水質供應，為何要徵收稅賦，如何使用稅賦來強化經濟發展，市容改觀，如何提供安穩經濟環境來吸引大公司的投資，如何建立良好教育體制來提升學生教育水準，他以個人成長的經驗告訴華興學生，今天的到訪，主要是告訴這些在布蘭成長的孩子，希望他們將來無論在哪裡念大學，最終都希望他們能夠回到自己的成長家鄉，他今天所作的的努力，就是要把布蘭諾建設成一個全美一流的城市，讓人人居住在布蘭諾而感到自豪。

在問答時段，孩子們提出各式各樣的問題，無論個人的，政治的，或是有關市政的，市長都非常專注地聼與回答。稍後，許多孩子拿出了他們的課本或是筆記本請市長簽名及照相留念，有些父母也感到興奮無比，因為這也是他們第一次有機會與市長近距離接觸，這些父母感謝華興中文學校提供這樣的機會給孩子增廣見聞。

市長對學童們說，你們是國家未來的主人翁，布蘭諾需要你們，也希望將來有機會回到布蘭諾，繼續為這個屬於你們的家園建設而努力。

有關華興中文學校事宜可電詢校長孟敏寬469-789-6858，主任陳次蘊(中文)214-282-4518，王麗貞老師 (文書)469-879-6872。

Plano市長John Muns先生，詳細解説市政府的功能。 （孟敏寬提供）
Plano市長John Muns先生，詳細解説市政府的功能。 （孟敏寬提供）
華興學生認真做筆記。（孟敏寬提供）
華興學生認真做筆記。（孟敏寬提供）
華興董事長、校長、副校長與市長合影。（孟敏寬提供）
華興董事長、校長、副校長與市長合影。（孟敏寬提供）
Plano市長幫學生簽名留念。（孟敏寬提供）
Plano市長幫學生簽名留念。（孟敏寬提供）

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