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菩提中心報恩塔清明法會 300人參加

【休士頓訊】
清明法會在菩提中心報恩塔舉行。（德州佛教會提供）
清明法會在菩提中心報恩塔舉行。（德州佛教會提供）

德州佛教會於4月2日早上十時，假美州菩提中心，由會長宏意師父帶領常住法師，舉辦報恩塔清明法會。是次法會是三年多疫情以來在菩提中心的第一個正式向外開放的清明法會，約300人參加。

法會內容包括諷誦阿彌陀經，稱唸佛號，上供回向等。法會期間，宏意師父以「念恩 報恩」為主題開示大眾表示。作為一個三寶弟子，若要廣種福田，有三種方法，三種福田：一，報恩田：即恩田，對象是父母，師長，報答他們的恩惠；二，功德田：即敬田，對象是開悟及證聖果大眾，以恭敬心待之；三. 貧窮田： 即悲田，對象是貧苦大眾，方法是幫助，照顧他們。

感恩，報恩的原因有兩個：一、凡是感恩的人，生活一定充滿快樂，喜悅，幸福，知足的。 不知感恩，報恩的人，無論如何富有，如何有權勢，都會常生苦惱；二、一起鼓勵社會大眾多做善事的推動作用。

宏意師父說，大眾應把握機會，廣結善緣，不要浪費時間斤斤計較，避免做出讓自己後悔的事情，要歡歡喜喜地過日子。親友往生，可誦經，唸佛或做善事回向給他們。

因當日天氣和暖，春光明媚，很適宜戶外活動，宏意師父便帶領與會大眾由報恩塔步行到禪堂，為延生者回向，途中唸佛不斷。

最後師父祝福大家身體健康，諸事吉祥，增福增慧。回向給過去親友都能往生淨土，見佛聞法，蓮品增上。法會在中午圓滿結束。

宏意法師向信眾開示。 （德州佛教會提供）
宏意法師向信眾開示。 （德州佛教會提供）

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