菩提中心報恩塔清明法會 300人參加

清明法會在菩提中心報恩塔舉行。（德州佛教會提供）

德州 佛教會於4月2日早上十時，假美州菩提中心，由會長宏意師父帶領常住法師，舉辦報恩塔清明法會。是次法會是三年多疫情 以來在菩提中心的第一個正式向外開放的清明法會，約300人參加。

法會內容包括諷誦阿彌陀經，稱唸佛號，上供回向等。法會期間，宏意師父以「念恩 報恩」為主題開示大眾表示。作為一個三寶弟子，若要廣種福田，有三種方法，三種福田：一，報恩田：即恩田，對象是父母，師長，報答他們的恩惠；二，功德田：即敬田，對象是開悟及證聖果大眾，以恭敬心待之；三. 貧窮田： 即悲田，對象是貧苦大眾，方法是幫助，照顧他們。

感恩，報恩的原因有兩個：一、凡是感恩的人，生活一定充滿快樂，喜悅，幸福，知足的。 不知感恩，報恩的人，無論如何富有，如何有權勢，都會常生苦惱；二、一起鼓勵社會大眾多做善事的推動作用。

宏意師父說，大眾應把握機會，廣結善緣，不要浪費時間斤斤計較，避免做出讓自己後悔的事情，要歡歡喜喜地過日子。親友往生，可誦經，唸佛或做善事回向給他們。

因當日天氣和暖，春光明媚，很適宜戶外活動，宏意師父便帶領與會大眾由報恩塔步行到禪堂，為延生者回向，途中唸佛不斷。