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資金有限 租金減免僅滿足10%民眾需求

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州租金減免計畫，僅能滿足10%需求。（KXAN電視台）
德州租金減免計畫，僅能滿足10%需求。（KXAN電視台）

KXAN電視台報導，德州住房和社區事務廳（Texas Department of Housing and Community Affairs）提供德州租金減免計畫（Texas Rent Relief Program，簡稱TRR），在開放申請前28小時內，便收到10萬份申請。該計畫稱，能幫助1萬4000名有需要者，換句話說，僅能滿足10%需求。

由於申請人數過多，該計畫在開放申請52小時後便停止收件，比原訂日期提前12天。

德州住房和社區事務廳蒂洛尼（Kristina Tirloni）說，「申請量驚人，可用的資金有限。」

因此，TRR正優先考慮面臨驅逐的德州人，並審查6萬多份此類案件。

TRR稱，他們還有約7萬元資金，平均援助金額為6732元。審核通過者，可在14個工作日內付款。

影響審查時間的因素包括房東參與意願、房東與租客申請資料完成度與即時性等。

對無法通過TRR者，該計畫會將他們引導至其他資源。若面臨驅逐，可在Texas Law Help（https://texaslawhelp.org/eviction-referral）尋求免費或低廉的法律援助。

德州住房和社區事務廳也有一單獨計畫，支援公共事業、水和廢水費用等，https://texasutilityhelp.com/。

事務廳管理Help for Texans（www.tdhca.state.tx.us）網頁，提供經濟適用房、長期租金幫助和法律援助相關當地資源。

德州租金減免計畫，有超過10萬人申請。（KXAN電視台）
德州租金減免計畫，有超過10萬人申請。（KXAN電視台）

德州 租金 房東

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