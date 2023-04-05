艾爾帕索146偷渡客遭逮 巢穴中見「死亡聖者」疑涉毒

大量偷渡客藏身小屋內。（德州公安廳提供）

德州公安 廳（DPS）與邊境巡邏隊（Border Patrol）周末在艾爾帕索（El Paso）一帶找到兩個隱匿偷渡客 的巢穴，合計拘留146個無證移民。執法單位表示，主要是當地區民提供線索，警方也在巢穴內發現可能與販毒組織有關的線索。

公安廳指出，他們的搜索行動共捉獲95名偷渡客，74名男性、19名女性，兩名未成年人。邊境巡邏隊則是找到51名偷渡客，分別來自墨西哥、宏都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉。不過，巢穴中卻發現毒販經常膜拜的死亡聖者（Santa Muerte），此為穿著長袍的骷髗，手上拿著鎌刀跟地球，毒販經常祈求她能帶來好運。

雖然聯邦國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）再度拒絕稱美南邊境面臨移民危機，但德州公安廳再度強調，正是因為聯邦政府使美墨邊境 門戶洞開，販毒與人蛇集團才會大量偷運移民進入美國。

截至3月底，德州的孤星行動（Operation Lone Star）已經拘留36萬偷渡客，並逮捕2萬6000餘人。另外，公安廳也查獲超過3億8000萬顆的芬太尼。州長艾伯特表示，要不是有孤星行動補漏，聯邦政府的不作為早就讓德州與全美深受其害了。