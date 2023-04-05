我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

選住宅要注意什麼？大師講「應用風水在現代生活」

【休士頓訊】
如何應用風水在現代生活免費講座。（劉志忠提供）
如何應用風水在現代生活免費講座。（劉志忠提供）

休士頓華商經貿聯合會即將於2023年4月15日 (周六) 下午2時至4時在僑教中心203室，舉辦一場關於「如何應用風水在現代生活」的專題講座。

風水是一種古老的中國日常生活習俗，可以追溯到幾千年前。風水這個風俗體系考慮到人們生活周圍的能量 - 氣，並致力於協調周圍環境的天、地元素。通過如何在空間內擺列物體、來創造一個均衡、平靜的空間、以帶來好運及心靈和精神上的健康。這些擺設置在人、建築物和周圍景觀之間創造了一個最佳的能量流動或我們所謂的「氣」。

主辦單位邀請建築與風水大師李兆瓊 (C.C. Lee) 擔任專題講座主講，與大家分享選擇住宅時該注意些什麼？ 李兆瓊從在台灣東海大學讀建築系時就開始研究風水，獲得Washington University建築學碩士，於1983年 ( 34歲) 創辦STOA Architects建築公司，如今擁有分布在世界各地的特許經營權子公司。60歲時決定重返Harvard University Graduate School of Design 專研AMDP in Real Estate。於 2022年 (73 歲) 出書TEA (Total Environmental Alignment) ，並在萊斯大學教授風水課程。

報名請洽會長劉志忠，[email protected]，Zoom meeting ID: 599 725 2089，Password: 8CCrHa 。

休士頓

上一則

買槍爆糾紛 16歲少年被槍殺 嫌18歲生日當天落網

下一則

艾爾帕索146偷渡客遭逮 巢穴中見「死亡聖者」疑涉毒

延伸閱讀

《老照片說故事》難得的一課

《老照片說故事》難得的一課
一品香　新聘國內東北大師傅加盟 新添多款新菜閃亮登場

一品香　新聘國內東北大師傅加盟 新添多款新菜閃亮登場
夏威夷佛光山講座 談與星雲大師法緣

夏威夷佛光山講座 談與星雲大師法緣
緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』

緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』
3/12 風水講座 提供免費風水諮詢/餐點

3/12 風水講座 提供免費風水諮詢/餐點
台歌仔戲國寶陳美雲驟逝 兒悲傷曝大師「要死在舞台上」

台歌仔戲國寶陳美雲驟逝 兒悲傷曝大師「要死在舞台上」

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人