選住宅要注意什麼？大師講「應用風水在現代生活」

如何應用風水在現代生活免費講座。（劉志忠提供）

休士頓 華商經貿聯合會即將於2023年4月15日 (周六) 下午2時至4時在僑教中心203室，舉辦一場關於「如何應用風水在現代生活」的專題講座。

風水是一種古老的中國日常生活習俗，可以追溯到幾千年前。風水這個風俗體系考慮到人們生活周圍的能量 - 氣，並致力於協調周圍環境的天、地元素。通過如何在空間內擺列物體、來創造一個均衡、平靜的空間、以帶來好運及心靈和精神上的健康。這些擺設置在人、建築物和周圍景觀之間創造了一個最佳的能量流動或我們所謂的「氣」。

主辦單位邀請建築與風水大師李兆瓊 (C.C. Lee) 擔任專題講座主講，與大家分享選擇住宅時該注意些什麼？ 李兆瓊從在台灣東海大學讀建築系時就開始研究風水，獲得Washington University建築學碩士，於1983年 ( 34歲) 創辦STOA Architects建築公司，如今擁有分布在世界各地的特許經營權子公司。60歲時決定重返Harvard University Graduate School of Design 專研AMDP in Real Estate。於 2022年 (73 歲) 出書TEA (Total Environmental Alignment) ，並在萊斯大學教授風水課程。

報名請洽會長劉志忠，[email protected]，Zoom meeting ID: 599 725 2089，Password: 8CCrHa 。