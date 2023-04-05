買槍爆糾紛 16歲少年被槍殺 嫌18歲生日當天落網

哈里斯縣商場少年命案，警方逮捕嫌犯焦克斯。(哈里斯縣警局／ABC13)

哈里斯縣北部2月中旬發生16歲少年遭人槍殺事件，警方調查一段時間後日前逮捕兩名各是17、18歲的青少年，調查結果認為這是一宗買槍交易糾紛的結局。

休士頓 地區ABC電視台報導，在一家商店提供給警方的錄像中可以看見，2月12日在哈里斯縣北部帝王谷街(Imperial Valley Drive)的一個小商場的停車場上，16歲少年藍普利(Zion Lampley)在那裡等人，接著來了一輛Volkswagen Passat福斯品牌轎車，藍普利趨前探身到車裡跟車上的人談話。

對話大約一分鐘之後車子向前開動，藍普利抓住車子不放，車裡的人向他開槍，他向後倒地然後匆忙跳起似乎想要去求救，跑了幾步又跌倒在地上，急救人員到場時他已經斷氣。這件命案原本進展緩慢，但到了3月下旬出現轉機，警方先逮捕了18歲的焦克斯(Kyrand Jelks)，他被捕的那天正是他的18歲生日，他被控一級謀殺罪(capital murder)。

接著警方又逮捕了17歲的歐路寇加(Jelani Olukoga)，這兩名嫌犯都不准交保，警方公布的大頭照只有焦克斯，因為歐路寇加尚未成年。警方問話後得知兩人原本跟藍普利要進行槍枝交易，藍普利把錢交給他們以後，他們說那個金額不夠，但可能並沒有把錢退給藍普利就想一走了之，藍普利不甘虧錢攀住車子不放。

藍普利是德卡尼高中(Dekaney High School)的美式足球 校隊隊員，總教練威廉 斯(Anthony Williams)表示不敢相信一個活蹦亂跳的年輕人就這樣去世。藍普利住在那個商場附近的一棟公寓中，他是走路到商場來進行交易的。