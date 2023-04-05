撿圍裙 11歲女童鑽進排水孔卡住 消防局動員1小時救出

女童上半身卡在下水道入口，消隊人員合力助她脫困。(ABC8電視台畫面)

達福都會區一所小學的停車場上，3月31日(周五)下午發生一名小學女生被卡在下水道進水口的事件，消防局緊急動員後花了一小時把她救出，她只受到輕微的皮肉之傷。

根據北德州 的CBS電視台的報導，周五下午3時過後，「快燕小學」(Swift Elementary School)的教職員打911電話求救，指出有一名11歲的女生被卡在下水道的進水口，所幸當時陽光普照，那位學生並沒有立即的生命危險。CBS電視台收到消息後派出「CBS新聞德州直升機」(CBS News Texas Chopper)前往採訪，從直升機傳到電視台的空拍視頻上，可以看到一位女生背面朝天，下半身在停車場的地面上，但她的上半身卻在下水道中，到達現場的警察 與消防員共約20位。

畫面上消防急救人員把下水道的人孔(manhole)拉開，有消防員進到下水道中和那位孩子說話作伴，消解她的恐慌並給她提供瓶裝水。地上黃色的大管子是把新鮮空氣打進下水道中，免得汙濁的空氣讓人難以呼吸。工作人員花了大約一小時，這位女生終於脫身，她自行走到擔架(stretcher)旁邊躺上去，明顯的並沒有重大傷害，但為了安全起見急救人員還是用救護車(ambulance)把她送到醫院檢查，後來她由父母接回家休息。

媒體採訪老師以後發現，那天學校舉辦「職場日」(career day)，想讓學生盡早了解一點將來去工作的情況，這位女生帶著祖母的圍裙(apron)來穿上，應該是有意在餐飲工作方面就業 。當她手上捧著圍裙走到停車場的時候，一陣大風颳來把圍裙吹進下水道中，她一時心急爬進洞口，但卻在半途中被卡住，困在進退兩難的地步，幸好教職員和警消馬上就給她伸出援手。