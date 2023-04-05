我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

撿圍裙 11歲女童鑽進排水孔卡住 消防局動員1小時救出

編譯林思牧／綜合報導
女童上半身卡在下水道入口，消隊人員合力助她脫困。(ABC8電視台畫面)
女童上半身卡在下水道入口，消隊人員合力助她脫困。(ABC8電視台畫面)

達福都會區一所小學的停車場上，3月31日(周五)下午發生一名小學女生被卡在下水道進水口的事件，消防局緊急動員後花了一小時把她救出，她只受到輕微的皮肉之傷。

根據北德州的CBS電視台的報導，周五下午3時過後，「快燕小學」(Swift Elementary School)的教職員打911電話求救，指出有一名11歲的女生被卡在下水道的進水口，所幸當時陽光普照，那位學生並沒有立即的生命危險。CBS電視台收到消息後派出「CBS新聞德州直升機」(CBS News Texas Chopper)前往採訪，從直升機傳到電視台的空拍視頻上，可以看到一位女生背面朝天，下半身在停車場的地面上，但她的上半身卻在下水道中，到達現場的警察與消防員共約20位。

畫面上消防急救人員把下水道的人孔(manhole)拉開，有消防員進到下水道中和那位孩子說話作伴，消解她的恐慌並給她提供瓶裝水。地上黃色的大管子是把新鮮空氣打進下水道中，免得汙濁的空氣讓人難以呼吸。工作人員花了大約一小時，這位女生終於脫身，她自行走到擔架(stretcher)旁邊躺上去，明顯的並沒有重大傷害，但為了安全起見急救人員還是用救護車(ambulance)把她送到醫院檢查，後來她由父母接回家休息。

媒體採訪老師以後發現，那天學校舉辦「職場日」(career day)，想讓學生盡早了解一點將來去工作的情況，這位女生帶著祖母的圍裙(apron)來穿上，應該是有意在餐飲工作方面就業。當她手上捧著圍裙走到停車場的時候，一陣大風颳來把圍裙吹進下水道中，她一時心急爬進洞口，但卻在半途中被卡住，困在進退兩難的地步，幸好教職員和警消馬上就給她伸出援手。

德州 警察 就業

上一則

哈里斯縣去年人口成長4.5萬人 居全美第2

下一則

買槍爆糾紛 16歲少年被槍殺 嫌18歲生日當天落網

延伸閱讀

教授收入墊底 芝州立大學教職員罷工

教授收入墊底 芝州立大學教職員罷工
消防員、警員同薪？德州最高法院否決

消防員、警員同薪？德州最高法院否決
西班牙逾4000公頃林地遭燒毀 消防員阻野火蔓延

西班牙逾4000公頃林地遭燒毀 消防員阻野火蔓延
撫平舞星槍案傷痛 蒙市消防局辦募款

撫平舞星槍案傷痛 蒙市消防局辦募款
曼哈頓勿街火勢受控 2住戶、8消防員受傷

曼哈頓勿街火勢受控 2住戶、8消防員受傷
150消防員灌救無效 新州大教堂全毀

150消防員灌救無效 新州大教堂全毀

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人