專家：房價飆漲 已成德州危機

隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

ABC電視台報導，近年來，德州 人口、經濟成長飛速，但是一再上升的房價 ，也成為德州人的住房壓力。

政策專家表示，整個德州商業模式，都建立在「成本優勢」的理念上，德州在吸引各大企業與勞力進駐的優勢，一直是該州的低生活成本。然而，住房能力如今已成為德州的危機，這可能阻礙德州引以為傲的「經濟奇蹟」發展一大因素。

在此之前，企業很容易將員工吸引至德州，因大多數人能輕鬆購屋。如今，同樣的房子對許多人來說太貴了，德州人感到自己所面臨的房價挑戰，愈來愈像在加州和紐約。LBJ公共事務學院派迪格（Steven Pedigo）說，奧斯汀、達拉斯和休士頓，現在成為全國最負擔不起大都會 區之一，問題是雙重的。

此外，州和地方政府將不到1%的支出用於住房和社區發展。以全美而言，德州的住房支出排名第49，僅領先內布拉斯加（Nebraska）州。

該學院向第88屆德州立法者提供一分報告，報告中，研究人員提供德州經濟適用房五個主要挑戰與機遇。

首先是放寬地方法規，讓城市更容易、快速建造新住房。

接著，研究人員認為德州可投入更多資金用於經濟適用房，政府也可將已擁有的土地用於經濟適用與混和住房。

第三個問題，涉及德州對經濟適用房計畫監管問題。研究人員認為，德州應審查這些規定，讓開發商更容易獲得稅收抵免，加速更多開發計畫。

此外，政策專家也表示，現有住房支持很難獲得。

最後的挑戰與機會涉及產業税（property tax，另譯房屋稅）豁免。研究人員指出，降低產業税只會替一些財產所有者，而非租屋者帶來好處。

派迪格說，「很多年輕的基層人員往往是租屋者，我們在需考慮我們能替租屋者做什麼，來幫助解決問題。」

LBJ公共事務學院助理院長格林伯格（Sherri Greenberg）說，「我可以在車頭燈中看到舊金山，我們前進的方向不是個好情況，而現在還可以做些事情，這會帶來很大的不同。」