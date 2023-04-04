醫界母女檔 教導正確保養身體

林琬真（左）、黃翊綺（右）母女同框做公益。（記者封昌明／攝影）

美南大專院校聯合校友會退休規畫小組負責人劉志忠，4月1日下午在休士頓僑教中心以「常見骨骼問題與保健」為題，舉行健康講座，邀請到杏林復健診所主任醫生林琬真主講，她與同為復健醫生的女兒黃翊綺到場為現場民眾講述人體的基本構造，讓民眾由基本了解如何正確保養自己的身體。

僑教中心主任王盈蓉盛讚林琬真熱心公益，造福僑界大家有目共睹，她同時推崇台灣醫療體系全球知名，目前僑委會與台灣各大醫院簽有各項健檢方案，方便僑民返鄉時就近做全身體檢，只要上網申請一張愛僑卡就可享受多種優惠，台灣目前正在推動智慧政府，提供全方位智能化的服務，僑民不用擔心個資外洩問題，除了醫療還有更多的特約商店使用愛僑卡的福利多多。

杏林復健診所負責人林琬真成立該診所在1998年，2000年成立第二間診所，現有林琬真及黃翊綺兩位復健醫師。林琬真（Jean Lin）1974年畢業於台大醫學 院復健醫學院，畢業後在馬偕醫院工作，後升任物理治療科主任，1980年隨家人移民至休士頓，兩個月後取得物理治療師執照，開始在醫院及診所工作，主治骨科 ，運動傷害，神經科復健。

黃翊綺醫生以簡單的輔具，教導民眾如何保養身體。（記者封昌明／攝影）

女兒黃翊綺2021年畢業於UNIVERSITY OF INCARNATE WORD取得物理治療醫師學位，2021年9月在診所工作至今，除骨科神經科復健外，還精通淋巴水腫，暈眩平衡，及尿失禁等問題的復健。

林婉真說，成人全身一共有206塊骨頭和146個關節 ，隨著年齡的增長，骨頭和關節都會漸漸退化。骨質疏鬆，退化性關節炎在60歳以上是很常見的問題。如何保養以避免或減少骨頭和關節的退化與病變是個很重要的議題，保養得當需要對骨頭和關節的結構與功能有所瞭解。