德州大學達拉斯分校講座 分析美中台關係

主講人孔尚明(Michael Cunningham)。（王嘉玲提供）

達拉斯德州 大學(UTD)於3月29日晚上舉辦美中台關係座談會，特別邀請與該校經濟政治學院友好關係的達福台商會參加。

由於長期以來美國與台灣的良好關係，加上美中的衝突日趨嚴重，美國主流以及友人們對於台灣更加關心與重視。因此經濟政治學院和達福台商會舉辦美中台三邊關係的經濟、外交解讀分析座談會，由UTD 亞洲研究中心( Center for Asia Studies) 協辦，並且邀請達福台商會理事們參加。

當日除了主辦單位經濟政治學院院長Jennifer Holmes、副教授何嘉耀 （Karl Ho)之外，亞洲研究中心主任 Dennis Kratz、達福台商會名譽會長谷祖光醫師伉儷、曹明宗、李庭槐及羅玉昭、葛兆涵、樊秋霞皆出席，並有多位達拉斯德州大學經濟政治系校友，研究生及學生約有60多人與會。

座談會主持人何嘉耀擔任經濟政治學院副教授近20餘年，以研究台灣以及亞洲國家的經濟政治議題為主，他來自香港 ，經常來往美國台灣之間參加會議，近年來因為舉辦多以台灣為主的座談會多次，因而與達福台商會互動頻繁，所舉辦的活動並多次獲得達福台商會的支持與贊助。

此次座談會的主講人孔尚明(Michael Michael Cunningham）是華府傳統基金會的研究員，多年來對於台灣及中國和美國三邊關係有很透徹的研究。

孔尚明在座談會裡談論的內容包括：中美關係日益緊張以及烏俄戰爭帶來的影響，台灣的蔡英文 總統過境美國、宏都拉斯與台灣的斷交、以及2024年或2027年的中國總書記習近平是否發動台海戰爭等等，這些不僅引起國際國際間各國的關注，也是美國友人及德州大學師生所感興趣及關心的問題。